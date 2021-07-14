Влюбленные подростки наглотались таблеток: в Днепропетровской области в больнице оказались двое детей

Влюбленные подростки наглотались таблеток: в Днепропетровской области в больнице оказались двое детей

С детьми сейчас работают правоохранители и психологи.

В Синельниковском районе Днепропетровской области двое подростков попали в больницу с медикаментозным отравлением.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

"В полицию от органов здравоохранения поступило сообщение, что в больницу с медикаментозным отравлением направили двух подростков. Сейчас проводится проверка. Работаем с ними, с их родителями, опрашиваем", — рассказали ТСН.ua в пресс-службе Национальной полиции области.

В свою очередь издание "Информатор" пишет, что подросткам 13 и 16 лет. Ребята якобы находятся в отношениях, а медикаментозное отравление — попытка самоубийства из-за ссоры. Их доставили в областную детскую больницу на улице Космической.

Напомним, что в Полтавской области на мясокомбинате неизвестным веществом отравились 16 работников. Один человек погиб, еще четверо попали в больницу.

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