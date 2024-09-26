"Вмешательство" в выборы в США: Украина продвигает план победы, Запад ищет выход из войны любой ценой

Визит украинской делегации в США во главе с Владимиром Зеленским должен был сцементировать американскую поддержку Плана победы Украины как среди демократов, так и республиканцев. Но обернулся обвинениями штаба Трампа во вмешательстве Украины в выборы в США.

Все из-за посещения президентом Зеленского завода в Скрентоне (штат Пенсильвания), производящего артиллерийские снаряды калибра 155-мм. ТСН.ua уже писал, что за эти почти три года полномасштабной войны выпуск этих снарядов, которые Украина и Тайвань получают буквально с конвейера, здесь увеличился почти на 160%. Поэтому цель украинских властей — поблагодарить работников завода за поддержку — вполне понятна и правильна.

Однако губернатор Пенсильвании – демократ Джош Шапиро. По словам многих американских экспертов, кто "возьмет" Пенсильванию (один из традиционно колеблющихся семи американских штатов), тот и станет следующим президентом США. По многочисленным опросам, на прошлой неделе здесь лидировала именно Камала Гаррис. Однако уже на этой неделе ее снова опередил Дональд Трамп. Его штаб не мог не воспользоваться визитом президента Зеленского на завод в Скрентоне в Пенсильвании, манипулятивно обвиняя Киев во вмешательстве в выборы. Ведь 5 ноября американцы будут выбирать не только следующего президента США, но и треть Сената и всю Палату представителей.

Чем обернулся визит украинской делегации во главе с президентом Зеленским в США? В чем Киев обвиняют республиканцы? Как в Америке восприняли План победы Украины? Но почему к нашему пониманию окончания войны Запад относится скептически? Читайте на сайте ТСН.ua.

Обвинение команды Трампа: встречи с Зеленским не будет

В среду, 25 сентября, после выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который и без того не слишком беспокоится о судьбе Украины, обнародовал на Х письмо в адрес украинского президента с требованиями освободить посольство Украины в США Оксану Маркарову именно из-за посещения завода в Скрентоне.

"Посол Маркарова организовала мероприятие, в рамках которого вы посетили американский производственный объект в ключевом штате, который возглавляет ведущий соратник Камалы Гаррис. Там не было ни одного республиканца, потому что туда намеренно не пригласили ни одного республиканца. Эта поездка была очевидно партийной мерой, призванной помочь демократам, и, безусловно, стала вмешательством украинской стороны в избирательный процесс", – говорится в письме Джонсона.

Спикер Палаты представителей уже публично отказался от встречи с Владимиром Зеленским в четверг, 26 сентября, в Вашингтоне, ссылаясь на изменения в график работы Конгресса. В среду, 25 сентября, Палата представителей приняла законопроект о государственном финансировании во избежание "шатдауна" (прекращение финансирования всех американских госучреждений, ведь срок действия бюджета-2024 истекает 30 сентября — ред.), и ушла на каникулы на три месяца. Так что, по словам Джонсона, его просто не будет в Вашингтоне.

А лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ вообще сделал странное заявление, мол, не знал о визите Владимира Зеленского в Вашингтон. Хотя из-за изменений в графике работы Конгресса многие законодатели-демократы также не уверены, встретятся ли с украинским президентом в четверг, 26 сентября, в Вашингтоне, в частности ураган "Хелен", который надвигается на Флориду.

Вдобавок, председатель комитета надзора и подотчетности Палаты представителей, республиканец Джеймс Комер инициирует расследование визита президента Зеленского в Пенсильванию из-за признаков "вмешательства в выборы с помощью иностранного лидера" и использования средств американских налогоплательщиков Администрацией Байдена-Гаррис для перевозки украинского президента.

"В 2019 году Палата представителей, контролируемая демократами, объявила президенту Трампу импичмент из-за злоупотребления властью за то, что он якобы пытался использовать иностранного лидера — президента Украины Владимира Зеленского — для извлечения выгоды во время своей президентской кампании в 2020 году, несмотря на отсутствие каких-либо -каких доказательств противоправных действий Администрация Байдена-Гаррис доставила того самого иностранного лидера — президента Зеленского — рейсом, финансируемым американскими налогоплательщиками, в Пенсильванию, который стал полем битвы на президентских выборах 2024 года», — сообщил Джеймс Кормер.

Очевидно, что это циничная манипуляция. Республиканцы, особенно штаб Трампа, стремится отомстить демократам за импичмент против него в 2019 году, который инициировала тогдашняя спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Тогда Трампу оказывали давление на Зеленского, чтобы тот согласился инициировать в Украине расследование о якобы причастности сына президента Байдена Хантера к коррупционным схемам. Все закончилось тем, что в феврале 2020 года Сенат не поддержал импичмент Трампа, неоднократно заявлявший, что Владимир Зеленский повел себя достойно во время тогдашних внутриполитических американских разборок.

Однако пока Украина, кажется, снова попала в беду и стала заложником внутриполитической американской борьбы. Подобное уже было, когда в 2016 году тогдашние украинские власти все поставили на демократку Хиллари Клинтон, но победил Дональд Трамп. В 2019 году Киев стал заложником истории с импичментом Трампа. Сейчас команда бывшего президента США обвиняет Украину в вмешательстве в выборы, потому что Владимир Зеленский посетил завод в Пенсильвании, где губернатором является демократ.

К вечеру среды, 25 сентября, высказался и сам Дональд Трамп, с которым 26-27 сентября должен был встретиться Владимир Зеленский. Однако, по сообщениям Politico и Associated Press, такая встреча в графике Трампа не запланирована. Хотя еще 18 сентября он говорил, что "вероятно" встретится с ним.

"Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать соглашение (с Россией — ред.). Столько мертвых людей, любое соглашение, даже самое плохое, было бы лучше того, что мы имеем сейчас", — манипулировал Трамп на предвыборном митинге. в Северной Каролине в среду, 25 сентября, фактически подтвердив свои предварительные заявления о том, что в случае победы на выборах будет вынуждать Украину пойти переговоры с Россией и отказаться от возвращения оккупированных территорий.

План победы: почему Запад больше не понимает Украину

В четверг, 26 сентября, во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, по сообщениям западных СМИ, США планируют объявить крупнейший за эти почти три года полномасштабной войны пакет помощи Украине на $8 млрд. Однако это не потому, что в Вашингтоне наконец-то хотят предоставить нам очень много оружия, чтобы переломить ситуацию в поле боя в пользу Киева.

Дело в том, что в законопроект о продлении госфинансирования, который в среду, 25 сентября, проголосовала Палата представителей и ушла на три месяца на каникулы, так и не заложили норму о продлении программы PDA, согласно которой Администрация Байдена предоставляла Украине военные пакеты помощи. Поэтому если сейчас Белый дом не объявит о предоставлении $8 млрд, эти деньги могут просто сгореть.

Вместе с этим, еще одной целью, если не самой главной, визит украинской делегации в США должен был стать План победы Украины, который президент Зеленский хочет презентовать как Джо Байдену, Камали Гаррис и демократам, так и республиканцам, в частности лично Дональду Трампу. Ибо уже очевидно, что дальнейшие сценарии развития войны в Киеве и на Западе видят по-разному: Украина подготовила свой План победы; в то время как наши союзники ищут выход из войны любой ценой даже за счет территориальных уступок со стороны Украины.

К примеру, по словам президента Чехии Петра Павела, вряд ли можно назвать победой над Россией, если это будет достигаться ценой уничтожения половины украинцев. Это заявление на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он сделал в ответ на возмущение украинского МИД его предварительными словами о возможном согласии на российскую оккупацию украинских территорий для установления режима прекращения огня, на что Россия не соглашается, без гарантий для Киева взамен.

Вместе с тем Петр Павел не единственный, кто делает подобные заявления. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке на днях заявила, что "все больше партнеров в мире задумываются над тем, как можно закончить эту войну".

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"Нам нужен конец этой войны. Но это не может означать, что мы будем сидеть сложа руки, пока войне не видно конца, и российский президент Путин не занял места за столом переговоров. Недопустимо просто смотреть на то, как Россия разрушает оставшиеся части Украины. ", – добавила Анналена Бербок.

Понимая это, Украина тоже в последнее время несколько изменила свою риторику, посылая сигналы, что "мы ближе к миру, чем мы думаем", как сказал президент Зеленский в недавнем интервью ABC News, добавляя, что План победы – это мост к дипломатическому выходу, чтобы остановить войну. К тому же, как сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Киеве, Украина согласится на переговоры с Москвой в обмен на гарантии безопасности от ненападения со стороны России в будущем.

"Москва перегруппируется и атакует снова, вероятно, в направлении Николаева и Одессы на юге, в течение двух, трех, четырех лет или, возможно, даже раньше, в зависимости от состояния России. Вот такой сценарий", — добавляет AP со ссылкой на одного из советников. президента Зеленского.

Ядерный шантаж: Путин максимально повысил ставки

С трибуны Генассамблеи ООН Джо Байден призвал союзников и мир поддерживать Украину к "справедливому и продолжительному миру". Именно на это и призван План победы, который президент Зеленский в четверг, 26 сентября, представит Джо Байдену, Камали Гаррис и конгрессменам из обеих партий. К счастью, не все разъедутся на каникулы по своим штатам. Однако, по информации издания Bloomberg, которое ссылается на неофициальные комментарии западных чиновников, в Плане победы нет никаких реальных сюрпризов, он не сможет серьезно изменить правила игры и скорее список желаний Украины.

Трудно не заметить, что среди наших союзников растет усталость от полномасштабной войны, продолжающейся почти три года. ТСН.ua уже писал, что после неудачного украинского контрнаступления в 2023 году Запад начал очень активно подталкивать Украину к переговорам с Россией, несмотря на продвижение российской армии на поле боя и то, что Путин и не собирается останавливаться. Более того, в среду, 25 сентября, он еще больше повысил ставки, изменив ядерную доктрину РФ.

Кремль фактически поставил Западу ультиматум: если Украина получит разрешение на удары западным дальнобойным оружием в глубине территории России, Москва может ударить ядерным оружием как по Украине, не являющейся ядерным государством, так и по странам, которые нас поддерживают и имеют ядерное оружие. Понятно, что это шантаж, ведь последнее испытание Россией взорвавшейся прямо в шахте ракеты "Сармат" ставит под вопрос "жизнеспособность" ее ядерных боеголовок. Однако на Западе эти угрозы очень воспринимаются, особенно в кругах, которые скучают по историческим лекциям Путина и дешевым российским газом.

Возможно, больше станет понятно, когда наши союзники ознакомятся с Планом победы Украины и тщательно его изучат, наконец решив увеличить военную помощь ВСУ, чтобы мы остановили продвижение россиян хотя бы на Донецком направлении. И на встречу Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и британского премьера Кира Стармера 10-12 октября в Берлине, о которой сообщил Spiegel, партнеры выйдут с более или менее четким видением, приемлемым для Украины, как в конце концов остановить Москву. Потому что в ключевых западных столицах почему-то уверены в коллапсе российской экономики уже в 2025-2026 годах, поэтому предпочитают просто подождать.