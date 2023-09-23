Вместе до конца: визит Зеленского в США — действительно ли Байден привержен поддержке Украины

Чем сильнее США погружаются в предвыборную борьбу, хотя до президентских выборов в Америке еще более года, тем труднее Киеву удерживать американскую приверженность и преданность поддержке Украины. Хотя NBC News и сообщил, что мы наконец-то получим небольшую партию дальнобойных ATACAMS, в Киеве это воспринимается с привкусом отчаяния. И дело не в том, что раньше в Вашингтоне говорили, что не имеют достаточного количества этих ракет или что это спровоцирует Россию на еще большую эскалацию.

Киев очень долго "выбивал" это решение Администрации Байдена. И это действительно великая победа. Однако на фоне обострения политической борьбы в США Конгресс до сих пор не одобрил запрос Белого дома на предоставление Украине дополнительных $24 млрд до конца этого года. Более того, CNN сообщил, что республиканцы в Конгрессе обсуждают возможное изъятие из оборонного бюджета США $300 млн помощи Украине, чтобы разблокировать голосование за другие бюджетные вопросы. Выделение как $24 млрд, так и $300 млн блокирует ультраправое протрамповское крыло Республиканской партии.

Именно на этом фоне проходил без преувеличения знаковый визит Владимира Зеленского в США сразу после участия в Генассамблее ООН, где Киев успел не на шутку поссориться с Польшей. Большинство американских медиа написали, что на этот раз украинского президента не принимали как героя на Капитолийском холме, в отличие от декабря 2022 года, когда Зеленский совершил свой первый с начала полномасштабного российского вторжения заграничный визит именно в США. Тогда, кроме встречи с Байденом в Белом доме, украинский президент выступал перед обеими палатами Конгресса. В этот раз это выступление заблокировал спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти.

"Ваши деньги – это не благотворительность. Это инвестиция".

Эти слова президента Зеленского, произнесенные им в декабре 2022 года, выступая перед обеими палатами Конгресса, как никогда актуальны именно сейчас. Все громче в Вашингтоне раздаются голоса о целесообразности такой большой финансовой и военной поддержки Украины. Хотя по уровню оказанной Киеву помощи Европа уже обогнала США. К тому же по ту сторону Атлантики большие надежды возлагали на результаты летнего контрнаступления Сил обороны Украины. В Вашингтоне считали, что, за неимением дальнобойных возможностей и F-16, ВСУ обязательно должны перерезать российский сухопутный коридор от оккупированного Донбасса до Крыма. Уже сейчас всем понятно, что это требует больше времени, усилий и мощного оружия. Однако на этом фоне, как и в прошлом году, уже звучат голоса о необходимости переговоров с Россией.

Удалось ли Владимиру Зеленскому убедить Джо Байдена продолжить поддержку Украины на фоне приближающихся в США президентских выборов? Действительно ли риск сокращения помощи со стороны Вашингтона? Но как это связано с искусственными красными линиями, которые Администрация Байдена сама для себя создала, когда речь идет о действиях России. ТСН.ua разбирался.

По сообщению Sky News, для атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе Украина использовала британские ракеты Storm Shadow. Сколько раз российские пропагандисты кричали, что это "красная линия", ее пересечение спровоцирует чуть ли не ядерный удар России по Великобритании. Ничего из этого не вышло. Это лишний аргумент Администрации Байдена, что Путин не применит ядерное оружие, если Силы обороны Украины начнут освобождать Крым. Киев уже начал это делать. Поэтому Вашингтону следует перестать постоянно озираться на Москву, опасаясь эфемерного риска эскалации войны.

Есть другой гораздо больший риск, как для Администрации Байдена, так и для Киева, — настроения в Республиканской партии по мере приближения к президентским выборам в ноябре 2024 года. Там уже звучат заявления о невероятном количестве денег, которые США выделили Украине (Fox News даже озвучил цифру в $100 млрд, что не является правдой, потому что максимум Киеву предоставили под $80 млрд), и нечеткость Белого дома по отношению к целям США в этой войне. Эти голоса усугубляются заявлениями Дональда Трампа, что действия Администрации Байдена могут довести до Третьей мировой войны. Но, помним, что Трамп также обещал прекратить войну через 24 часа, если он во второй раз станет президентом.

"Скептицизм (среди республиканцев-ред.) относительно политики Администрации (Байдена — ред.) также подогревается неудачей долгожданного контрнаступления Украины, который должен был сломать позвоночник российскому вторжению через территорию, которая была сильно заминирована", пишет CNN.

В преддверии встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом в Белом доме, в американской прессе был общий нарратив: без решающих побед на поле боя, поддержка Запада может ослабнуть и Киев окажется под давлением необходимости начала переговоров с Россией о прекращении огня.

"Американские военные чиновники хотели, чтобы Украина уволила Мелитополь. Несмотря на то, что в последнее время это было в центре внимания, у Украины все меньше времени, чтобы прорвать оборону России. По словам американских чиновников, возвращение Мелитополя позволит Украине использовать артиллерию малой дальности, чтобы уничтожить российские линии поставок в Крым, оказывая давление на российскую военную базу там. И некоторые американские официальные лица заявили, что украинское контрнаступление, похоже, не достигнет стратегических целей по перерезанию или сужению сухопутного моста", — пишет The New York Times об итогах визита президента Зеленского в Вашингтон.

Хотя Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете и в очередной раз заверил в дальнейшей поддержке Украины, на практике Киев вторично рискует быть втянутым в эпопею с импичментом, однако теперь уже относительно Байдена, а не Трампа, и предвыборные дебаты относительно целесообразности. поддержки Украины в войне против России в целом. К тому же недавний саммит G20 в Индии, куда не пригласили Зеленского, а также тон и градус выступлений на Генассамблее ООН, наглядно продемонстрировали нехватку лидерства в западном мире, прежде всего со стороны США.

Во многом этот визит украинского президента был нужен и Администрации Байдена, чтобы на фоне ожесточенных споров при принятии бюджета убедить Конгресс одобрить выделение дополнительной помощи Украине. Однако встреча Зеленского и Байдена так и не дала ответа на главный вопрос: как Администрация Байдена понимает поддержку Украины "так долго, как это потребуется", и как она, собственно, видит нашу победу. Ибо дозированная военная помощь, чтобы не дать Украине проиграть, но не победить в этой войне, продолжается.

"Сегодня обе палаты Конгресса являются заложниками небольшой, но громкой группы скептиков (ультраправого крыла в Республиканской партии — ред.) по Украине, которые утверждают, что США не должны присылать больше оружия и денег, что контрнаступление не достигло обещанного результата, что он отвлекает США от Китая, и что США не могут позволить себе поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", — говорится в экспертном опросе Atlantic Council по результатам визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

США уже объявили о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн, в который вошли ракеты в системы ПВО, боеприпасы для HIMARS, пулеметы, артиллерийские снаряды и прочее. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что новая помощь должна укрепить украинскую ПВО от российских воздушных атак сейчас и следующей зимой, когда Россия, вероятно, возобновит удары по критической инфраструктуре Украины. К тому же, в Пентагоне заверили, что даже в случае шатдауна (временной приостановки работы американского правительства в случае провала принятия бюджета — ред.) военная помощь Украине продолжит финансироваться и предоставляться.

Однако, в статье "Украину ждет длительная война. Нужна смена курса" The Economist отмечает, что начавшееся в июне украинское контрнаступление основывалось на надежде, что Силы обороны Украины, имея современное западное оружие и опыт военной подготовки на натовских базах в Европе, смогут вернуть себе значительную часть оккупированных россиянами территорий. В предыдущих статьях об ожиданиях Запада от дальнейшего течения войны, ТСН.ua уже неоднократно писал об этом. Главное, чего ожидали от ВСУ наши союзники, — это перерезание сухопутного коридора от оккупированного Донбасса в Крым, желательно выходом украинских сил к Азовому морю. Это, по мнению Запада, должно обеспечить как Киеву, так и его партнерам сильную позицию на возможных переговорах с Россией.

"Этот план не работает. Требовать прекращения огня или мирных переговоров бессмысленно. Путин не демонстрирует никаких признаков желания вести переговоры, и даже если бы он это сделал, ему нельзя доверять, он не будет соблюдать соглашение. Украина и ее западные партнеры начинают осознавать, что это будет жестокая война на истощение, но, к сожалению, ни Украина, ни ее западные партнеры к этому не готовы, потому что сосредоточены на контрнаступлении., а затем отстроиться, целью должно быть способность Украины вести длительную войну", — отмечает The Economist.

В целом визит президента Зеленского в Вашингтон состоялся в очень знаковый и нужный момент как для Украины, так и для самих США. Однако теперь Киеву нужно удвоить свои усилия, чтобы убедить как американский эстеблишмент, так и рядовых граждан, что их помощь Украине – это действительно инвестиция в долгосрочный мир на европейском континенте, а не благотворительность. Это правда, что Киев сейчас является заложником внутриполитической предвыборной борьбы между республиканцами и демократами. Именно поэтому нам нужно сделать невозможным повторение громких скандалов по поводу любых проявлений коррупции, особенно, когда речь заходит об армии и Минобороны, чтобы не давать дополнительных аргументов нашим скептикам на Капитолийском холме.