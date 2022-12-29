Вместе варят борщ и обсуждают будущий трибунал для РФ: нидерландский судья приютил раненого украинского бойца

Нидерландский судья Хан Йонгенель приютил раненого украинского военного Станислава Лозицкого. В прошлом он также – судья, работал в Ратновском окружном суде. Но когда Россия напала на Украину, пошел добровольцем и получил ранения. В настоящее время проходит реабилитацию в Амстердаме.

Об истории их дружбы говорится в сюжете ТСН.

Станислав живет в пригороде Амстердама. Сюда он приехал в августе. До того, как получить ранения, воевал на востоке – был в Золотом, Попасной и других горячих точках. Был ранен возле Попасной.

"Когда ты видишь мертвых гражданских, мертвых детей, или когда ты видишь ребят, которые только что были с тобой живы и смеялись, и их уже нет. И ты не можешь унести тело, потому что, если ты начнешь уносить тело, тогда и тебя не станет", — вспомнит военный жуткие сцены с фронта.

Из больницы в Луганской области Станислава доставили в Нидерланды. Тамошние врачи вызвались сделать ему операцию и помочь в реабилитации. Коллега из амстердамского суда вызвался предоставить ему убежище. Теперь они вместе украшают маленькую елку, а затем готовят соус к праздничному десерту.

Станислав рассказывает о том, чему научился у Нидерландцев. "Когда семья собирается вместе на кухне, они готовят ужин. Начинаешь ценить самые простые вещи. Максимум я мог пожарить картошку раз в полгода, а теперь я даже борщ приготовил. Сам от себя такого не ожидал", – говорит доброволец.

Не насладятся дружбой: нидерландский судья приютил раненого украинского добровольца

У Хана есть хобби – музыка. По вечерам они обсуждают будущий трибунал для России. Станислав говорит, что приговора, который бы отвечал содеянному россиянами, просто не существует.

"Это максимально несправедливая война. Россия — агрессор. Это снова произошло. Я считаю, что мир совершил ошибку, отпустив ситуацию 2014 года. Теперь мы все расплачиваемся, а Украина платит самую высокую цену", — отмечает Хан.

Реабилитация Станислава продлится еще полгода. После выздоровления судья собирается вернуться на фронт.

Напомним, по данным Генштаба, российские военные пытаются любой ценой захватить Бахмут, ежедневно ВСУ отбивают до 20 атак.

Читайте также: