Харьковское шоссе хотят отремонтировать за 1,4 миллиарда гривен и превратить в скоростную магистраль

В Киеве во время войны планируют провести масштабный капитальный ремонт Харьковского шоссе, который оценивается в 1,4 миллиарда гривен. Проект «Киевавтодора» вызывает много вопросов у общественности, в частности, из-за его высокой стоимости, намерения расширить дорогу и вырубить зеленые насаждения.

Речь идет об улице протяженностью 6 километров, соединяющей Днепровский и Дарницкий районы. По данным Prozorro, аукцион запланирован на 1 сентября 2025 года, а завершение работ — до 31 декабря 2027 года.

ТСН.ua выяснял, что думают о ремонте эксперты и его заказчики.

250 миллионов за километр дороги: оправдана ли стоимость?

По мнению Александра Гречко, эксперта по транспорту и соучредителя ОО «Пассажиры Киева», потребности в капитальном ремонте в таком виде нет.

«Это проект, прежде всего, о расточительстве и превращении городской улицы в магистраль с отбойником, где будут быстро гонять автомобили, тогда как в Киеве критически растет смертность на дорогах», — отмечает ТСН.ua эксперт.

Активисты подсчитали, что стоимость запланированного ремонта одного километра Харьковского шоссе составляет 250 миллионов гривен.

«По-моему, это чрезвычайно дорогой проект. Имеющиеся ямы и трещины на Харьковском шоссе можно залатать во время текущего ремонта, а капитальный ремонт отложить до лучших времен. Если же проводить ремонт сейчас, то нужно предусмотреть качественные изменения, прежде всего, для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта. Сейчас ремонт исключительно для автомобилистов», — говорит Александр Гречко.

Вместо деревьев — отбойник и поле асфальта

Проект капитального ремонта предусматривает установку отбойника вдоль всего шоссе, что, по мнению эксперта, будет только стимулировать водителей к превышению скорости.

Также в планах — вырубка около 80-100 деревьев, произрастающих вдоль дороги. Хотя «Киевавтодор» обещает посадить новые, эксперт считает, что это нанесет ущерб экологии, а новые саженцы не скоро вырастут до размеров своих предшественников.

Александр Гречко убежден, что потребности в расширении Харьковского шоссе нет, поскольку сейчас там отсутствуют большие пробки.

«Такое расширение — это просто расход лишних десятков миллионов гривен на ненужную инфраструктуру и лишнее асфальтовое поле. Расширение дороги до трех полос запланировано только к путепроводу над железной дорогой (район ЖК Мега-Сити), который не будет расширен. Соответственно эти три полосы будут упираться в путепровод с двумя полосами для движения. Поэтому я считаю это необдуманным и ненужным решением», — отмечает эксперт.

«Взлетная полоса» вместо удобных переходов

Эксперт также обращает внимание, что проект «Киевавтодора» игнорирует приказ Департамента транспортной инфраструктуры КГГА о дублировании подземных переходов наземными.

«Проектом предусмотрена фактически „взлетная полоса“ для автомобилей, а безбарьерный, удобный наземный переход для людей не предусмотрен. Мол, достаточно подземных переходов. Вот как раз такого наземного перехода не хватает людям на Харьковском шоссе, а точнее, еще нескольких. Они нужны, чтобы люди могли беспрепятственно передвигаться с одной стороны улицы на другую. В проекте „Киевавтодора“ их нет», — отмечает Гречко.

По его словам, коммунальная корпорация ранее заявляла, что расширение дорог во время капитального ремонта невозможно, но сейчас, похоже, «делает то, что хочется, лишь бы потратить лишние деньги».

Что говорят в «Киевавтодоре»?

По словам Александра Федоренко, генерального директора коммунальной корпорации Киевавтодор, Харьковское шоссе является магистральной улицей городского значения, соединяющей проспект Соборности и проспект Леонида Каденюка с проспектом Бажана. Шоссе было построено в 1967 году, а в 1987 году была выполнена реконструкция.

Почему капремонт нужен именно сейчас, во время войны?

Федоренко отмечает, что сейчас Харьковское шоссе находится в неудовлетворительном техническом состоянии — наблюдаются наплывы, трещины и другие дефекты, свидетельствующие о том, что конструкция дорожного покрытия не выдерживает современных нагрузок. Также часть геометрических и технических характеристик не отвечает требованиям нормативных документов.

«Неудовлетворительное состояние магистрали приводит к снижению средней скорости транспорта, постоянному торможению и разгону, что ускоряет разрушение дороги и создает аварийные ситуации. Кроме того, „рваный“ режим движения ухудшает экологическую ситуацию, увеличивая выбросы вредных веществ», — отмечает Александр Федоренко в ответе на запрос ТСН.ua.

По мнению руководителя «Киевавтодора», для поддержки уличной сети города в надлежащем состоянии необходимо периодически выполнять ремонтные работы, в том числе и капитальные.

«Отсрочка проведения работ по капитальному ремонту с каждым следующим годом увеличивает затраты на эксплуатационное содержание, что крайне нерационально в условиях войны», — подчеркнул Федоренко.

Что планируют изменить на шоссе?

Проект предусматривает приведение технических параметров улицы в соответствие с требованиями нормативных документов.

В частности, количество полос движения по всей протяженности Харьковского шоссе будет доведено до шести (по три в каждом направлении).

«Одна полоса из трех предназначена для движения общественного транспорта, две — для других транспортных средств. Также планируется обустроить велосипедную инфраструктуру и обновить тротуары с учетом требований инклюзивности», — отмечает Александр Федоренко.

Относительно вырубки зеленых насаждений

Федоренко подтверждает, что некоторые деревья вдоль Харьковского шоссе попадают в пределы строительных работ и подлежат удалению или пересадке.

«Проект предусматривает компенсационную высадку новых зеленых насаждений вместо удаленных», — объясняет руководитель «Киевавтодора».

Учтены ли замечания активистов?

Проектные решения обсуждались в рамках рабочей группы «Киевская мастерская города». По словам Федоренко, рабочая группа предлагала обустройство дополнительных светофоров и наземных переходов, однако их внедрение возможно только в рамках реконструкции, что предполагает полный перенос трамвайных путей и значительное увеличение сметы.

Сейчас речь идет о капитальном ремонте, цель которого улучшить существующие технические параметры и обустроить более безопасные условия движения. Именно в этом формате и был разработан и согласован проект, получивший положительное заключение экспертизы.

«Вместе с тем запланировано дополнительно проработать возможность устройства дублирующих наземных переходов в ходе реализации проекта. Также отмечаем, что при разработке проектно-сметной документации специалисты КК „Киевавтодор“ совместно с проектной организацией прорабатывали вопросы обеспечения безбарьерности подземных пешеходных переходов, в частности, на переходе у остановки „Мега-Сити“ предусмотрены вертикальные подъемники», — сообщил Федоренко.

Проектными решениями предусмотрено выполнение ремонта подземных пешеходных переходов. Кроме того, в подземном пешеходном переходе возле Института химии запланировано устройство вертикальных подъемников для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками и пожилых людей.

Стоимость ремонта

Ожидаемая стоимость работ составляет 1,4 млрд. грн., но окончательная сумма будет определена по результатам тендера.

«Из-за большой протяженности шоссе и ограниченных ресурсов, работы будут выполняться постепенно, отдельными участками», — заключает Александр Федоренко.