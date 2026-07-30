Вместо дня рождения — траур: люди рассказали о многодетной семье Вороновых, которую убила Россия

Семья Вороновых / © ТСН

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Россияне обстреляли поселок Радушное, расположенный в пригороде Кривого Рога. Там оккупанты попали в дом многодетной семьи. На данный момент известно о шести погибших и восьми раненых.

На месте трагедии работает корреспондентка ТСН Анастасия Невирна.

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Каковы последствия атаки на Радушное

На месте двух домов — сплошные руины, ещё десяток домов вокруг — искорежены и разнесены в щепки. Мишенью так называемого «высокоточного» российского оружия стали обычные сельские дома. Вражеский «Искандер-М» врезался прямо в жилой дом, одним циничным ударом убив целую семью.

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Около двух часов ночи российская баллистическая ракета попала в здание. Разразился масштабный пожар, а стены и потолок мгновенно обрушились, погребая под собой жильцов. С самой ночи здесь непрерывно продолжается разбор завалов: спасатели вручную переворачивали кирпичи, до последнего надеясь найти выживших. От большого и уютного дома после удара не осталось даже фундамента.

Спасательная операция продолжалась и днём. К поискам людей под завалами привлекли кинологов со служебными собаками. Специалистам приходилось работать с особой осторожностью, ведь среди разбросанных обломков могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы.

Трагедия семьи Вороновых: рассказы соседей

Около десяти близлежащих домов пострадали от взрывной волны и осколков. Пострадали и их жильцы — среди раненых есть люди в тяжелом состоянии.

Однако вокруг места трагедии все только и говорят о семье Вороновых. Отец и мать воспитали десять детей, а в ту роковую ночь вместе с ними в доме находился и полуторагодовалый внук.

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Виктория, соседка погибших: «Очень хорошая семья, так жаль детей… Ой, не могу (плачет)… Похоже, там никого не осталось в живых».

У самой Виктории дома трое детей. Женщина рассказывает, что, услышав громкий звук ракеты, они едва успели спрятаться в коридоре между двумя стенами.

Еще одна соседка, Наталья, вместе со своим внуком пришла подать заявление в штаб о поврежденном имуществе. Женщина сетует: у мальчика сегодня день рождения, но праздник навсегда испортили российские оккупанты.

Наталья, соседка погибших: «Моя дочь постоянно общалась с ними, и дети там очень хорошие. Вот сегодня день рождения у моего внука, а у них была дочь — и она как раз должна была прийти к нам на день рождения… И вот такая беда случилась».

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Господин Николай живет на соседней улице. Когда мужчина понял, что снаряд упал совсем рядом с родительским домом, он сразу же бросился туда. Говорит, чудом никто не пострадал серьезно, хотя взрыв прогремел всего в нескольких десятках метров.

Николай, местный житель: «Здесь повезло, что мы легли спать именно так. Осколки стекла летели так, что все как раз пролетели мимо мест, где лежали люди… Я сначала сюда пришел: пыль и пепел осели, весь дом завален стеклом, всё перевернуто, вся мебель валяется как попало».

Мужчина до сих пор не может оправиться от ужасающей новости о гибели всей соседской семьи. Говорит, что хорошо знал всех, ведь всего несколько дней назад виделся с хозяином.

Николай, местный житель: «Я дружил с ними. И с отцом погибших, Артемом — я с ним очень хорошо дружил. Буквально 3–4 дня назад разговаривал с ним. Так встретились, поговорили…».

День траура

31 июля в поселке Радушном и в соседнем Кривом Роге официально объявлен Днем траура по погибшим в результате очередного кровавого преступления российских оккупантов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ВСЁ О МАССОВОЙ АТАКЕ: Россия убила целую семью в Криворожье, во Львове разрушены дома

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