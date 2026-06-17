РФ ударила ракетами по частному сектору Киева на Троещине и Осокорках

Реклама

Киев приходит в себя от комбинированной ракетно-дроновой атаки России. Сейчас большое внимание приковано к удару по Киево-Печерской лавре, где повреждения получил Успенский собор. Однако на левом берегу столицы последствия не менее страшные: российские ракеты уничтожили часть улиц в частном секторе на Осокорках и селе Троещина.

Ракетный удар по Киеву: целью РФ стало старое здание почты

Масштабы разрушений в селе Троещина — ужасные. Больше всего пострадали частные дома на улице Витовецкой (прежнее название — Леpмонтова). Российская ракета попала рядом со зданием, где когда-то было почтовое отделение. От постройки практически ничего не осталось.

На месте попадания образовалась гигантская воронка глубиной до четырех метров и диаметром до 7-8 метров. Больше всего пострадал один из частных домов, расположенный рядом с воронкой. Местные жители говорят, что это просто чудо, что внутри во время атаки никого не было.

Реклама

«Нам очень повезло, что в момент атаки ракета упала в место, где не было людей. Последствия просто ужасающие, а могло быть еще хуже, если бы ракета упала несколькими метрами левее или правее. Вокруг эпицентра взрыва пострадали многие дома — на восьми улицах села. В доме культуры выбило 11 окон. В доме на улице Радосинская от взрыва упал потолок и придавил жильца, он самостоятельно выбрался из-под завала. В еще одном доме, недалеко от эпицентра взрыва, женщину присыпало обломками в постели, ее пришлось вытаскивать, разгребая завалы», — рассказывает ТСН.ua Владимир Сухоруков, глава местного органа самоорганизации населения (ОСН).

Разрушенный дом рядом с эпицентром взрыва на Троещине

По его словам, больше всего пострадали 8 частных домов, а общее количество поврежденных усадеб составляет более 20. К счастью, после удара российской ракеты обошлось без погибших и раненых.

«Во время атаки люди прятались по подвалам и погребам. Собственно, это многих спасло. Потому что от такой взрывной волны людей могло бы травмировать разбитое стекло и обломки. Беды нам эта ракета наделала очень много. Что это было, пока неизвестно, но, как нам объяснили специалисты, это вроде бы была крылатая ракета Х-101, хотя говорят, что мог прилететь „Искандер-К», — говорит Владимир Сухоруков.

Разрушение в частном секторе: смещенные крыши и разбитые стекла

Глава ОСН отмечает, что наибольшие повреждения получили дома, расположенные вплотную к воронке. В других разрушения меньше: где-то подняло и сместило крышу, где-то сорвало шифер, побило теплицы, а пластиковые детали взрывной волной отбросило на 200 метров. Также вырвало фронтоны, навесы, ворота и покрутило заборы.

Реклама

«Многие дома остались без окон. Сейчас мы ищем материал, чтобы закрыть 100 окон, выбитых взрывной волной. Деснянская РГА обещает помочь. Мы очень благодарны местному ШЭУ. Они помогли с уборкой обломков и вещей, которые из-за взрыва превратились в мусор. Дорога между домами уже расчищена, сейчас люди стаскивают поврещенное имущество на одну локацию. Все это должны вывезти работники ШЭУ», — рассказывает глава ОСН.

Жители надеются на поддержку города, чтобы восстановить поврежденное имущество. А то, что осталось от зданий, срочно нужно накрывать от непогоды.

«Люди нуждаются в помощи, особенно оказавшихся в эпицентре взрыва. Остальные меньше. Я, например, живу в 200 метрах, поэтому отделался испугом. То, что сделали россияне — это преступление. Где здесь на Троещине в селе военные цели? Поэтому очень хочется, чтобы еще больше наших дронов летело на Москву и чтобы там почувствовали, что война, которую они начали», — добавляет Владимир Сухоруков.

Какую помощь получат пострадавшие

В управлении социальной защиты населения Деснянской РГА сообщили, что с заявлениями о предоставлении материальной помощи за поврежденное или разрушенное жилье уже обратился 21 житель села Троещина.

Реклама

«Граждане, жилые помещения которых разрушены, получат первоочередную денежную помощь в размере 40 000 гривен, и, в дальнейшем, по 20 000 ежемесячно для найма жилья. Для возмещения ущерба, нанесенного в результате вражеского обстрела, пострадавшие жители подают заявки в ЦНАП на компенсационную выплату по государственной программе „єВідновлення», — прокомментировали ТСН.ua в управлении социальной защиты населения Деснянской РГА.

В частном секторе на Осокорках последствия удара очень похожи на те, которые получили село Троещина: разрушены частные дома, уничтожены автомобили, выбиты стекла и уничтоженые заборы. Единственное отличие — воронка от взрыва ракеты здесь несколько меньше.

Вырва от российской ракеты в деревне Троещина

Чем атаковала РФ и почему воронка оказалась такой большой

Авиационный эксперт Валерий Романенко говорит, что воронка на Троещине имеет круглую форму, поэтому, вероятно, ее оставила после себя баллистическая ракета.

«Похоже, что образовавшуюся после взрыва в селе Троещина воронку оставила баллистическая ракета. Воронка имеет почти круглую форму, а такое случается, когда падение боеприпаса происходит вертикально. Если воронка носит эллиптический характер, значит ракета летела под углом. На Осокорках воронка меньше по размеру, но последствия разрушений тоже немалые. В обоих случаях думаю, что это была баллистика или крылатая ракета Х-101, потому что только на них мощная боевая часть в 450 килограммов», — рассказывает ТСН.ua Валерий Романенко.

Реклама

Авиационный эксперт добавляет, что воронка на Троещине образовалась такой большой, потому что там песчаная почва.

«В целом бетонное укрытие может спасти от удара такой ракетой. И это еще раз свидетельствует, что во время тревоги в укрытие нужно идти. Пробития укрытия не будет, а повреждение может быть локальным. В данном случае россияне ударили по песчаному грунту боевой частью не проникающей, а обычной, фугасной. Фугасная боевая часть взрывается почти сразу, когда прикасается к объекту удара. Она не углубляется, а за счет взрывной волны образовалась такая воронка и такой эффект. Ударная волна расходится кругом, поэтому и такое большое количество поврежденных домов», — заключает Валерий Романенко.

Дата публикации 09:28, 15.06.26 Количество просмотров 615 На Осокорках в результате ночного обстрела разрушена часть улицы

Новости партнеров