Вместо еды для бойцов купил себе земли и квартиру в Киеве: экс-чиновник ВСУ обогатился на 58 млн грн

Земельные участки, элитный автомобиль и квартира в Киеве вместо продовольствия для военных – бывший высокопоставленный чиновник ВСУ воровал деньги у своих же коллег. На Хмельнитчине Нацполиция вместе с СБУ задержала экс-чиновника ВСУ. Он организовал семейный бизнес на закупках для военных и, по данным следствия, присвоил миллионы бюджетных средств.

Обо всех деталях громкого дела идет речь в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.UA.

Военный-коррупционер

ГБР задержало бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ. По данным Бюро, он незаконно обогатился на десятки миллионов гривен, а еще создал сеть предприятий, выкачивавших деньги из госбюджета. Самое страшное, что за эти средства государство должно было накормить тысячи украинских военных. Более того, за два года полномасштабного вторжения военный приобрел более 50 земельных участков, элитный автомобиль и квартиру в столице.

Украл миллионы гривен

Примечательно, что в сообщении милиционеров не указано имя военного. Однако, по данным источников ТСН.ua, речь идет о бывшем начальнике Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины, полковнике Александре Козловском.

По данным издания "Наши Деньги", права собственности на большинство земельных участков зарегистрированы на тещу и тестя фигуранта. А машина, которая стоит около 1,5 млн грн, зарегистрирована на его дочь, студентку Военного института им. Шевченко.

Кстати, за весь период своей трудовой деятельности дочь получила доход 378 тыс. грн, то есть собственных законных денег на автомобиль у нее не было. В марте 2023 года Александр Козловский, вероятно, приобрел квартиру в Киеве площадью 158 квадратных метров за почти 6 млн грн (оценочная стоимость 8,34 млн грн), в которой и проживает. Ее украшают мебелью, которую покупают за деньги с банковской карты тестя.

Детали коррупционной схемы

А деньги полковник, скорее всего, просто украл. Хотя нет, не просто украл, а украл у своих коллег – у военных, отдающих жизнь за Украину. Козловский вместе с женой и ее родителями проверили сделку на закупке продуктовых наборов для воинских частей четырех областей Украины.

Для этого они создали несколько предприятий, через которые снабжали продукты питания для военных по завышенным ценам. Разницу, по данным следствия, положили в кармане. Кроме того, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Интересно, что подробности хищений на продуктах для Минобороны во время вторжения этой группировки были известны еще в прошлом.

А громкие детали уже были обнародованы в материале издания "Наші гроші". В частности, отмечается, что должностные лица фирм, которые были записаны на родственников Козловского, создавали видимость обеспечения военных продуктами – они получали деньги за якобы выполненные услуги, но часть продуктов питания так и не была поставлена.

Уже во время полномасштабного вторжения РФ, с 16 марта 2022 года по 13 июня 2023 года подконтрольные фирмы Козловского получали деньги от Минобороны и в дальнейшем перечисляли их фирме жены Козловского "Эко трейд Украина" (113 млн грн), тестя (56 млн грн) и тещи Козловского (2 млн грн).

В целом удалось установить перерасчет 172 млн. грн. В дальнейшем эти деньги были либо сняты со счетов, либо в банкоматах Хмельницкого. В частности, 14 млн грн было снято лично женой Козловского.

Деньги вернут?

Правоохранители отмечают, что сумма украденных средств более чем на 46 млн. грн. превышает законные доходы Козловского. Радует то, что суд наложил арест на незаконно приобретенные активы военного и есть шанс, что все украденные деньги будут возвращены государству, а злоумышленники – справедливо наказаны.

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ВМЕСТО ЕДЫ ДЛЯ ВОЕННЫХ КУПИЛ СЕБЕ ЗЕМЛИ! Экс-чиновник ВСУ украл почти 60 млн грн!