Вместо еды для ВСУ – хоромы, авто и земли: как полковник Козловский жировал на украденные 170 млн грн

В Украине снова разоблачена громкая схема обкрадывания военных – на этот раз "на горячем" поймали полковника ВСУ. Все, что известно о новой схеме, рассказала в эксклюзивном сюжете ТСН.ua Виктория Гнатюк.

Полковник Козловский "распилил" миллионы

Полковник из Сил логистики ВСУ Александр Козловский разворовал на продовольствии для военных более сотни миллионов, и это лишь то, что удалось выяснить журналистам.

Так, Козловский в сговоре с другими коллегами и членами своей семьи придумал, как можно "по-тихому" списать миллионы. Из-за его схемы военным предоставляли некачественные продукты, и это в лучшем случае, потому что некоторые поставки так и не доехали до мест назначения вообще.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вместо еды для ВСУ – хоромы, авто и земли по всей Украине! Полковник украл 170 млн грн и жирует!

Воровал с первых месяцев войны

Как установило досудебное расследование, в первые месяцы полномасштабного вторжения России, когда волонтеры копейка к копейке, как и сейчас, собирали деньги на дроны, а бабушки несли консервацию для ребят, Александр Козловский вместе со своим подчиненным – начальником отдела обеспечения на пару с другими, пока "неустановленными при расследовании военнослужащими", организовали преступную группу.

Кто фигурирует в деле

Следователи причислили к ней ФЛП Гладюк И.И. и ФЛП Гладюк Л.Б., которые являются родителями жены Александра Козловского – Оксаны. А также должностных лиц предприятий "Армисет", "Ректан", "Архимагир", "Военсервис-Волонтер" (монополист на пищевых подрядах Минобороны в 2017-2019 годах), "Ресурс-Сервис КМ" и "Эко Трейд Юкрейн" (основательниц фирмы 2022 была жена Козловского Оксана, в дальнейшем фирму переписали на Татьяну Бубенок).

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Об этом рассказали журналисты программы "Наши деньги". Так называемые бизнесмены делали все, чтобы фирмам не предъявили за отсутствие товара в определенные сроки – они тщательно скрывали факты и куда-то девали жалобы от воинских частей на некачественные продукты. А часть продовольствия не попадала к военным, хотя по документам "все четко".

Подробности схемы Козловского и семьи

Коррупционная схема зародилась еще с 16 марта 2022 года (т.е. это еще даже с Киевщины не выгнали оккупантов, как под носом уже воровали свои же) и спокойно функционировала до 13 июня 2023 года.

В ней фигурируют фирмы: "Армисет", "Ректан", "Архимагир", "Войск Сервис-Волонтер", "Ресурс-Сервис КМ" – они получали деньги от Министерства обороны и в дальнейшем перечисляли средства фирме жены Козловского под названием "Эко трейд" Украина". На счета этой фирмы в целом поступило 113 млн грн, еще 56 миллионов досталось тестю и два миллиона – теще Козловского.

В общей сложности правоохранителям удалось установить перерасчет в 172 млн грн. В дальнейшем эти деньги были либо сняты со счетов, либо в банкоматах Хмельницкого. В частности, 14 млн грн было снято лично женой Козловского – Оксаной.

Что Козловский накупил на ворованные деньги

Александр Козловский в 2023 году приобрел автомобиль Toyota Corolla Cross Hibrid за почти полтора миллиона гривен и сразу зарегистрировал его на дочь – студентку Военного института Киевского Национального Университета им. Шевченко.

Хотя, за весь период своей, так сказать, трудовой деятельности дочь получила доход в 378 тыс грн, то есть полтора миллиона на автомобиль у нее точно не было.

Шикарные апартаменты, перепись имущества и земля по всей Украине

Кроме того, в марте 2023 года Александр Козловский, вероятно, приобрел квартиру в Киеве по ул. Композитора Мейтуса, 4а, площадью 158 квадратных метров за 5 миллионов 850 тысяч гривен, хотя оценивают такие апартаменты более чем в 8 миллионов.

По данным журналистов, в ней он и жил, а может, и живет до сих пор. Эту квартиру обустроили мебелью, которую купили за деньги с банковской карты тестя Гладюка (это ФЛП, тоже замешанный в коррупционной схеме).

При этом следователи отмечают, что с целью "маскировки источника денег", квартира оформлена на некоего Червинского В.В, который служит на продовольственном складе Сил логистики в Винницкой области. По данным следствия, официально Червинский с 1999 по 2023 годы заработал всего 1 миллион 950 тысяч гривен.

Также летом 2023 года Козловский вероятно приобрел 47 земельных участков на территории Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Полтавской областей. Их общая стоимость составляет 7 миллионов 710 тысяч гривен. Однако все права собственности разделены между тещей и тестем фигуранта.

Как Козловский пытался запутать следствие

Следствие отметило, что Татьяна Бубенок, на которую сейчас записана бывшая фирма жены Козловского "Эко трейд Юкрейн", также "сопровождает и фактически осуществляет деятельность" не только этой фирмы, но и помогает вертеться ФЛПам тестя и тещи. Кроме этого, она занимается делами ООО "Тандем трейдинг", телефон этой фирмы является собственным номером Бубенок. Директор этой фирмы Кондратюк, по данным следствия, товарищ Козловского.

За последние два года "Тандем трейдинг" получил от "Эко трейд Юкрейн" и тестя Козловского 14 млн грн. В ноябре 2023 года фирма приняла участие в приватизации единого имущественного комплекса Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятий.

У предприятия есть здание с надстройкой стационара первичного, сложного протезирования и реабилитации площадью более 2500 квадратных метров, а также хозяйственное здание с реабилитационным отделением стационара. Кроме того, в собственности предприятия есть шесть автомобилей.

Что говорят в ГБР

В конце ноября всех дельцов посетили работники ГБР. Масштабы хищения шокировали даже их. Это те же ребята, которые сбывали еду для военных на магазинах и рынках.

Если вину докажут, махинаторам грозит до 15 лет тюрьмы и конфискация всего имущества. Но главная задача украинского общества сейчас – не иметь краткую память, мы живем в эпоху Интернета, а общественная огласка и контроль народа не даст коррупционерам отмазаться.

"Помните об этом, но не забывайте помогать Вооруженным Силам, ведь отсутствием донатов вы наказываете не коррупционеров, а тех, кто на фронте борется за нашу свободу", — говорится в сюжете.

Напомним, семью Гринкевичей – крупнейшего поставщика МО, разоблачили в масштабных хищениях средств, выделенных на ВСУ. Сначала в ГБР сообщили, что на взятке был задержан львовский бизнесмен Игорь Гринкевич. Он предлагал $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Впоследствии стало известно, что Гринкевич и его семья причастны к хищению более миллиарда гривен.

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