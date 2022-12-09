Вместо гостиной – куча кирпичей: появились детали смертельного обстрела Харьковщины

Обломками мужчине посекло ноги и врачи уже не смогли его спасти.

Россияне атаковали Харьковщину, в результате чего два человека ранены, еще один погиб. Около 9 вечера ракеты уничтожили два частных дома в селе недалеко от областного центра. С осколочными ранениями госпитализировали двух женщин и 40-летнего мужчину — он умер уже в больнице от значительной кровопотери.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вместо гостиной в доме – куча кирпичей и огромная воронка от ракеты. Через окно в свой полуразрушенный дом пробирается 20-летняя Наталья, которая хочет забрать личные вещи. Девушка накануне решила заночевать у подруги. И это спасло ей жизнь – как только отошла от дома, как туда попала ракета.

"Никому не дозвонилась. Внучка взяла телефон. Она чудом вышла на улицу. А потом говорит – в дом побежала. А мама там не своим голосом: "Наташа, Наташа!" – рассказала родственница погибшего Анна Тельнова.

В этом доме жила большая семья – супруги с ребенком и бабушка с дедушкой. Около 9 вечера услышали взрывы. Вскочили бежать в коридор, но поздно.

"Зять как раз бежал к дочери смотреть. И слышу – стонет. Я к нему, а он: "Кровь, кровь". Начал жгуть накладывать", – рассказал тесть погибшего Сергей.

У зятя Сергея обломками посекло ноги. В крайне тяжелом состоянии его забрали в больницу. Впрочем, медикам не удалось спасти его. Родственникам врачи до последнего не говорили, что надежды почти нет.

"Одна информация поступила, что ночью умер, а другая – пока под хорошим вопросом. Но лучше, пусть этот хороший вопрос воскресит его", – сказал Сергей.

"Свахе и невестке сделали операцию. Осколок – свахе в голову, а невестке – в позвоночник", – рассказала Тельнова.

А в доме на другой улице посреди двора – воронка глубиной с 10 м. Взрывной волной сюда отбросило автомобиль из соседнего двора.

"Очень сильный свист. Выбежали в коридор, между двух стен упали. Ну, все происходящее вы видите. Окна, потрескался весь дом. Машину отбросило. Гараж, летнюю кухню, хлев — все разбило", — рассказал житель дома.

Владельцы другого дома уехали еще весной. О том, что возвращаться им некуда, по телефону сообщили соседи.

"Там семья с ребенком маленьким. Муж, жена и ребенок. Мы им сразу позвонили, сказали", — рассказала Надежда.

Женщина признается: это была самая страшная ночь в ее жизни, однако сейчас больше всего волнуется за своего 8-летнего сына – во время российского обстрела он был рядом с ней. Как только стихло, ребенка отвезла к родственникам, а пока наводит порядок в доме.

"Ребенок сидел на диване во время взрыва. Я его накрыла. И вот этот потолок начал сыпаться. Мы стали сюда в дверной проем, но уже это было такое. Остаточное. Я не знаю, в каком он состоянии, сможет ли он сюда зайти, как он будет чувствовать себя", — рассказала Надежда.

Из полуразрушенных домов люди пытаются убрать обломки. Сгребают со дворов кирпичи, накрывают брезентами крыши, забивают окна. Пока не восстановят дома, будут жить у родственников. Всего в результате ракетной атаки россиян в Безлюдовской и Песочинской громадах повреждено с десяток частных домов.

Россияне атаковали Харьковщину – есть раненый и погибший

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Харьковщине вечером 8 декабря. Часть ракет сбила ПВО, однако одна из них попала в жилой дом.

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