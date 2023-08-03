Вместо херсонских – одесские: хватит ли арбузов с юга всем украинцам и какая сейчас цена

В этом году Одесская область значительно увеличила площади бахчевых, чтобы арбузы были на столах украинцев. Все – чтобы удовлетворить спрос после потери херсонских полей, заминированных или оккупированных.

Хватит ли одесских арбузов всем украинцам, и какой будет цена, говорится в ТСН.

На Ивано-Франковском рынке – арбузов немало. И если недавно здесь продавали исключительно импортную ягоду, на этой неделе наконец-то получили украинские бахчевые.

Покупатели до сих пор сначала ищут на рынке арбузы, которые стали символом освобожденной области. Их называют самыми вкусными.

Накормить страну арбузами взялась украинская Бессарабия. Ранее местные фермеры предпочитали зерно. Но когда весной поняли, что Россия будет блокировать экспорт зерна, взялись за другие культуры.

"Именно под арбуз отведено 2 с половиной тысячи гектаров. По своему вкусу он не уступит своему херсонскому другу", — рассказывает директор департамента агрополитики Одесской ОВА Алла Стоянова.

И еще на полтысячи гектаров полей, которые в прошлом году золотились зерном – дыни. Переживают только как справиться с урожаем, когда большинство работников – в армии. Однако уверены, что справятся. Предпочтение, говорят, отдали традиционно выращиваемым на Херсонщине сортам. А вот технологии – немного другие.

"Чаще всего сажают под пленку его и они раньше (достигают. – Ред.), но мне кажется, что вкус у него не тот. Он у нас естественным путем, под солнцем созревал", – рассказывает агроном ЧП "Днестр" Петр Газибар.

Самые придирчивые дегустаторы урожая – оптовые покупатели. Оптовый покупатель Элдар, считающий себя знатоком арбузов, заполняет, что одесская ягода этого года – особенно сладкая. Автомобили грузят для Чернигова, который получит арбузы сразу с поля – свежие и сочные.

Вкус одесских арбузов уже оценили винничане и киевляне. Полакомятся ими и в Житомире. Цены – даже ниже, чем в прошлом. Оптовым покупателям – по 14 гривен за килограмм. А вот на рынке в Ивано-Франковске, например, уже 30 гривен за кило. Однако на вкусную ягоду, говорят продавцы, люди денег не жалеют.

Ранее сообщалось, сколько в этом году будут стоить арбузы.

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