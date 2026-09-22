Вместо людей и танков: военные откровенно рассказали, что сейчас нужно на фронте

НРК / © ТСН

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Роботы на войне— это уже не будущее, а повседневная реальность украинского фронта. Они разминируют территории, доставляют боеприпасы сослуживцам, эвакуируют раненых и наносят точные удары по противнику. В Вооружённых Силах Украины всё активнее осваивают беспилотные летательные системы и наземные роботизированные комплексы (НРК).

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анны Махно.

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Школа беспилотных систем ОК «Запад»: как проходит обучение

Они разминируют территории, дистанционно создают сложные инженерные заграждения (например, разворачивают «Егозу»), а также обеспечивают логистику, эвакуацию и нанесение штурмовых ударов по противнику. Умело управлять всеми этими наземными роботизированными комплексами учат в специализированной школе беспилотных систем оперативного командования «Запад».

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На базовой полосе препятствий курсанты ежедневно отрабатывают базовые навыки управления.

«Это делается для того, чтобы почувствовать габариты и понять логику управления самим транспортным средством», — объясняет командир Александр.

Курсант Виктор осваивает НРК уже около месяца. Сейчас его специализация — «Гиена», компактный наземный дрон-камикадзе.

«Она может развивать очень большую скорость», — делится впечатлениями курсант.

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Знания передают инструкторы с богатым боевым опытом, которые регулярно выезжают на ротацию на передовую.

«Наши основные задачи — логистические, хотя было и несколько боевых задач», — отмечает один из инструкторов.

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К числу самых сложных задач наземных роботов относятся: нанесение ударов по противнику на расстоянии, доставка боеприпасов в горячие точки, эвакуация раненых и эвакуация погибших защитников «на щите».

«Если формировать группу бойцов, которая отправилась бы на пешую эвакуацию, в неё вошло бы как минимум 5 военнослужащих. Им нужно дойти туда и обратно вытащить его — это чрезвычайно сложно и рискованно», — отмечают инструкторы.

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Именно с помощью НРК бойцы эвакуировали погибшего товарища в начале лета. Сначала мотопехотный батальон полностью разминировал путь с помощью «Мавиков», а затем наземный комплекс прикрывали с воздуха дроны.

«Вынесли это тело через посадочную площадку, погрузили на НРК, закрепили, накрыли маскировочной сеткой…» — вспоминают участники операции.

Эвакуация длилась около трёх часов. На обратном пути робот подорвался на вражеской мине. Несмотря на то, что комплекс остался всего на трёх колёсах, специалисты продолжали дистанционно управлять им до самого конца.

«Тело доставили домой, и родные смогли достойно похоронить его. Это очень важно», — подчеркивает военный.

Чтобы умело выполнять такие сверхсложные задачи, обучение в школе максимально приближено к реальным боевым условиям. Например, во время отработки эвакуации курсанты по очереди сами ложатся на НРК.

«Они сами побывали в роли раненого — чтобы понять, каково это, когда тебя эвакуируют, и почему нужно ехать очень медленно и осторожно», — отмечает командир Александр.

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В школе отрабатывают задания как самостоятельно на НРК, так и в тесном тандеме с воздушными беспилотниками. Также здесь готовят специалистов, отвечающих за оснащение и подготовку дронов — от обычных бомбардировщиков до дальнобойных БПЛА-камикадзе.

«Этот человек отвечает за самое опасное — за взрывчатку, за боекомплект, который нужно правильно установить, подключить и оснастить дрон», — отмечает инструктор.

Сейчас курсанты тренируются с использованием имитационных боеприпасов.

«Готовим имитационный боеприпас. Чтобы ребята тренировались сбрасывать. Он как петарда — чуть-чуть громко взрывается, и всё», — демонстрируют учебный процесс в учреждении.

Помимо управления, операторов обучают быстро ремонтировать и восстанавливать технику непосредственно в полевых условиях.

«В боевых условиях оператор НРК должен и ремонтировать, и управлять. Главное — выполнить миссию и спасти жизни наших сослуживцев», — подчеркивает инструктор Андрей.

Командование убеждено, что именно беспилотные системы будут играть решающую роль в предстоящих боях.

«Саму войну, всю тяжесть должны взять на себя вот эти беспилотные комплексы — за ними будущее», — убежден командующий войсками оперативного командования «Запад» Владимир Шведюк.

Современная война постоянно претерпевает изменения. Ещё полтора года назад ударной силой считались танковые группы, однако сегодня ситуация кардинально изменилась.

«Мы отказались от танковых соединений, поскольку сейчас на этом поле боя эта тактика устарела. Сейчас ударная сила наших войск, ударная сила войны, ударная сила поля боя — это НРК, наземные и воздушные силы», — подчеркивает Владимир Шведюк.

Сегодня очередная группа курсантов уже подводит итоги пройденного материала, управляя наземными комплексами из специально оборудованных подземных классов.

«В относительно безопасном месте, в укрытии, полностью обеспечена безопасность работы операторов», — отмечает командир взвода Анатолий.

Уже через несколько дней они сдадут итоговые экзамены и отправятся выполнять реальные боевые задачи на передовую.

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