Вместо "мамы" Меркель может появиться "папа" Шольц: кто будет следующим канцлером Германии

Немцы голосовали активно, перед участками были очереди.

Германия перелистывает новую страницу. Эра Ангелы Меркель закончилась. Впрочем кто будет следующим канцлером — до сих пор сказать трудно.

Об этом 26 сентября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

В штаб-квартире "Социал-демократической партии", откуда, по всей вероятности, выйдет новый канцлер Германии Олаф Шольц — бушевали неистовые эмоции, когда объявили экзит-полы.

Итак, по предварительным результатам большинство голосов получила "Социал-демократическая партия" Германии — 26 процентов.

С минимальным отрывом идет родной для Меркель блок ХДС/ХСС с кандидатом в канцлеры Армином Лашетом, 24 процента голосов. На третьем месте "партия зеленых" с результатом в 14 процентов, там канцлером хотела стать 40-летняя Анналена Бербок. Почти столько же у "Либеральной партии" — 13 процентов. Правые популисты — прокремлевская "Альтернатива для Германии" — 10 процентов. И "Левая партия", потомки коммунистов, едва преодолевают минимальный порог и, согласно экзит-полов, набирают 6 процентов.

Немцы голосовали активно, перед участками были очереди.

И предварительные результаты до утра могут измениться. Все потому, что рекордное количество избирателей на этот раз проголосовали почте. По почте голосовала и сама Ангела Меркель. Поэтому снять и расспросить ее на участке ни у кого не получилось. Нынче она осталась в своей квартире в центре города.

А вот Армина Лашета, за которого агитировала Меркель постигла неудача во время голосования в городе Аахен — он неправильно сложил бюллетень и засветил на камеры результат. И штука не в том, что он выбрал свою партию. Штука в том, что он нарушил секретность голосования и сегодня целый день обсуждали, признают ли голос Лашета недействительным. Кстати, с ним постоянно случаются какие-то приключения и для пунктуальных немцев это выливается в сомнения, могут ли они на него положиться.

А вот Олаф Шольц вполне может стать канцлером. Он сигнализирует избирателям, что является надежным преемником Меркель.

В правительство Олаф Шольц может пригласить "зеленых" и "либералов". Именно "зеленые" является наиболее дружественными к Украине и критичными к России. За них может побороться и Лашет, чтобы стать канцлером. Вариантов коалиций много.

Как отразится на Украине уход Меркель от политического руля Германии и кто из новых канцлеров был бы для страны самым приемлемым, а какие несут угрозы после окончания эпохи Меркель?

Сейчас на ее место претендуют трое. Однопартиец Армин Лашет, премьер-министр земли Северная Рейн-Вестфалия. В Берлине Лашет успел познакомиться с Владимиром Зеленским и звал на один из своих митингов Виталия Кличко. Впрочем часто высказывался в поддержку России.

"Я знаю, что Лашет проявлял желание начать отношения с Россией с чистого листа. И якобы надо попробовать политику сближения", — говорит бывшая депутат Бундестага Марилуизе Бек.

Меркель взялась агитировать за свою партию. До выборов осталось совсем мало, а рейтинг кандидата от ХДС-ХСС низкий. Поэтому Ангела Меркель решила приложить усилия лично.

Однако передавать Лашету свою популярность Меркель взялась слишком поздно, ее партийный блок уже опередили конкуренты.

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Неожиданный поворот в предвыборной кампании Германии. Вдруг вперед выходят социал-демократы с вице-канцлером Олафом Шольцем. Эксперты говорят — он максимально пытается копировать стиль Ангелы Меркель. Вместо "мамы" Меркель в Германии может появиться "папа" Шольц.

Вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц имеет крайне специфическую харизму. За отсутствие эмоций и системность его прозвали "шольцомат".

"Я избираюсь на должность федерального канцлера, а не директора цирка", — говорит он.

Его однопартийцы утверждают — для Украины это лучший вариант.

"Олаф Шольц будет стоять на стороне Украины и социал-демократы будут стоять на стороне Украины и за сильную политику в отношении России", — отмечает член партии "СДПГ" Никлас Коссов.

Однако у партии есть большое крыло сторонников России. В программе эсдеков уже прописана политика диалога с Москвой, а сам Шольц в свое время тесно работал с главным немецким промоутером Путина — Герхардом Шредером.

Новости недели: исторические выборы - кто придет на смену Ангеле Меркель

Долгое время преемницей Меркель называли кандидатку от "Партии зеленых" — Анналену Бербок. Но теперь рейтиги упали и она претендует хотя бы завести партию в правительство. Хотя именно "зеленые" активно поддерживают Украину, выступают за права человека и протестуют против "Северного потока-2".

"Я очень и очень сомневаюсь, что и Лашет, и Шольц вообще имеют какие-то знания и представления о всем регионе ... Мы увидим откат политики в отношении Восточной Европы и, скорее всего, на весь регион снова начнут смотреть через призму России", — уверен исследователь Немецкого общества внешней политики Штефен Майстер.

После выборов Германия сконцентрируется на себе и внутренних реформах, которые Меркель провести не успела или не захотела. Международная политика пока отойдет на второй план. Никогда результат выборов в Германии не был столь непредсказуемым. Переговоры по правительственной коалиции могут затянуться до конца года. И Меркель — все это время еще будет оставаться исполняющим обязанности канцлера. Она, возможно, не стала таким другом Украины, как того бы хотели сами украинцы, но без Меркель в Европе украинцам точно будет немного одиноко.

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