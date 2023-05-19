Вместо мамы – три няни: в Луцке брошенного детеныша капуцина выхаживали с небывалой опекой

Малыш родился в октябре, три часа пролежал в вольере, однако мама к нему так и не подошла.

В Луцке работники зоопарка выходили обезьянку, от которой сразу после рождения отказалась мать. В течение семи месяцев за малым по очереди ухаживали трое работниц зверинца. А уже сейчас обезьяна, которую назвали Бриллиантом, налаживает отношения с родителями, говорится в ТСН.

Бриллиант, получивший имя за ромбик на лбу, непоседливый – прыгает, обнимает любимую игрушку. Весь в папу, рассказывает Татьяна, которая вместе с двумя коллегами выхаживала малыша. Труднее всего, говорит, было сначала. Малыша начали кормить смесью для недоношенных младенцев, но уже на третий день он всех удивил появлением первых зубов. “Через неделю у нас во рту было четыре зуба. Это была неожиданность не только для нас, но и для работников других зоопарков», – говорит Татьяна.

Малыш родился в октябре у пары капуцинов-плакс – Василия и Фанты. Три часа пролежал в вольере, но мама к нему так и не подошла. Тогда работники поняли, что Васильевичу нужна опека. “Завели дневник наблюдений, сколько малышей ест, потому что это нужно было кормить круглосуточно – через три часа. Как там животик, не болит ли", — рассказывает директор зоопарка Людмила Денисенко.

Капуцин Бриллиант

Сложнее всего было, вспоминают, когда выключали свет, чтобы обогреть малыша, чего только не придумывали. "Одевали теплые носки на бутылки, укутали его с этими бутылочками, а на ночь забирали к себе в постель", — вспоминают работники.

Чтобы развлечь Бриллианта, свои квартиры женщины превратили в настоящие аттракционы развлечений. “Навешивали очень много лент, пояса от халатов, потому что они мягкие и грубые. Даже мы повесили гамачок”, — вспоминает сиделка.

За первые 7 месяцев жизни малыш завоевал не только своих приемных мам, но и их домашних питомцев. Сейчас малышей пытаются подружить с родителями. Делают это позже, чем планировали, из-за холодной весны.“Рисковать здоровьем малыша, оставлять его в зоопарке, никто не хотел. Он с родителями может общаться из-за решетки”, — убеждает директор.

Уже скоро вся семья заживет дружно, верят в зоопарке, и будет радовать посетителей своими проделками.

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