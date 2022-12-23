Вместо месяцев — считанные часы: в Изюме появились ДНК-лаборатории, идентифицирующие сотни неопознанных тел

Более девятисот тел эксгумировали стражи порядка на освобожденной Харьковщине и половина убитых и замученных оккупантами были похоронены в Изюме в могилах без имен и фамилий. Установить личности погибших в полиции пытаются с помощью ДНК-экспертизы. Процесс длительный, впрочем, должен ускориться, ведь на Харьковщину передали современные ДНК-лаборатории, которые за полтора часа дают результат, говорится в ТСН.

“Я не знаю, жив он или мертв. Я не знаю, как мне дальше поступить, как мне дальше жить. Я у отца одна-единственная”, – рассказывает Татьяна.

Чтобы найти своего отца – среди живых, или среди погибших – Татьяна пришла сдавать свою ДНК. С папой женщина потеряла связь еще в апреле, когда россияне беспощадно били по родному Изюму. После освобождения города приехала домой, но дом полуразбит, а дверь никто не открыл. Соседи рассказали, Григория Андреевича ранило обломком кассетной бомбы.

“В больницу его не было, он обратился к скорой помощи. Скорая увозила тяжелобольных в город Купянск, там тоже проверяла. Нигде его нет. Мы обратились к родственникам, проживавшим в Белгороде, в Валуйках – тоже сказали, что его нет. Сосед сказал, что моего отца вывезли военные солдаты на БТР”, — рассказывает женщина.

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Не теряет надежду найти тело своей дочери Екатерина Васильевна. Молодая женщина вместе с мужчиной погибла на ее глазах после очередного прилета россиян. Те похоронили супругов в изюмском лесу. "Снаряд, 8 марта. Прилетел и убило ее и мужа. Похоронили сначала дома, а потом перезахоронили на кладбище, а потом уже забрали и неизвестно”, — говорит женщина.

Тело 451 замученного или убитого откопали криминалисты в изюмском лесу после освобождения территорий, среди погибших — семеро детей. На большинстве тел следы насильственной смерти, опознать их невозможно. Правоохранители начали проводить ДНК-экспертизы. От получения образцов к результату люди ждали не менее полутора месяцев. “Значительное количество людей ожидает того, чтобы узнать о судьбе своих родных и близких. Люди, которые подозревают, что их родные могли погибнуть”, – говорят в местной полиции.

Почти 2 сотни образцов ДНК у тех, кто стремится узнать судьбу пропавших близких, отобрали только в Изюме. Из-за большой загруженности обработать смогли только треть. Впрочем, сейчас пойдет быстрее, говорят в полиции. Американский филантроп Говард Бафет после поездки на освобожденные земли Харьковщины передал стражам порядка 4 новейшие ДНК-лаборатории. Идентифицировать погибшего они способны всего за полтора часа. "Через 92 минуты у нас будут результаты ДНК-профиля 5 человек, которые мы туда поместили. Этот результат с помощью флеш-носителя экспортируется на компьютер, через 5 минут у нас будет результат”, — рассказывают эксперты.

У родственника лаборант берет образец из полости рта, или же личную вещь, где остался биоматериал пропавшего человека. В систему вносят эти эти образцы и она начинает искать совпадение с ДНК эксгумированных.

Татьяна принесла на экспертизу зубную щетку и кусок футболки мужа. “Я вот дома нашла, он там руку поцарапал и осталась кровь. И на футболке его была кровь и зубная щетка. Вот такой биоматериал я нашла”, – показывает женщина.

В конце марта муж попал под обстрел кассетными боеприпасами. Соседи видели – два обломка попали в сердце. “Его забрали россияне и увезли. Сказали, что в школу повезли. Я его ездила, искала, но я нигде его не могла найти”, — говорит она.

Каждый день правоохранители эксгумируют десятки тел на деоккупированных территориях. Мобильные лаборатории значительно ускорят идентификацию. “Решили, что одна будет здесь, в городе Изюме, чтобы больше отобрать образцов от родственников, чтобы ускорить. Остальные будут работать в городе Харькове. А также выезжать в города, где мы эксгумируем количество тел”, — отмечают в полиции.

С начала большой войны на Харьковщине уже откопали тела более 900 погибших, две сотни из них до сих пор не могут идентифицировать.

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