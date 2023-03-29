Вместо молитвы — люди в балаклавах: подробности скандальной "битвы" ПЦУ и УПЦ за храм в Ивано-Франковске (видео)

Стали известны новые подробности конфликта с применением слезоточивого газа в храме Ивано-Франковска. Напомним, событие произошло в последнем храме на территории Прикарпатья, который принадлежал УПЦ МП.

Как сообщил на своей странице в Facebook городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, по состоянию на сегодняшний день этот храм уже является собственностью общины ПЦУ.

"К сожалению, сегодня (28 марта – Ред.) встретили сопротивление, стояли люди на входе и не пускали священнослужителей ПЦУ в помещение, в храме распылили газ. А накануне неизвестные заварили ворота в храм. Однако священники ПЦУ попали внутрь и провели молебен", – сообщил городской голова.

Среди видео, обнародованных пользователями соцсетей, есть запись, на которой видно, что с территории храма выносят потерявшего сознание человека.

В Ивано-Франковской епархии УПЦ МП утверждают, что во время конфликта потерял сознание один из их представителей.

"Наш пресс-секретарь вчера был без сознания, это можно увидеть на видео. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице. Храм захватили неизвестные. Из-за распыления слезоточивого газа пострадали люди. На месте присутствовала скорая помощь, врачи давали советы. На месте была потасовка. Произошедшее – недопустимо. Страна хочет вступать в ЕС, но как туда возьмут с таким отношением к людям? На территории области у нас не осталось ни одной церкви", - комментируют произошедшее в епархии УПЦ.

На одном из видео, обнародованных в соцсетях, можно увидеть, как группа людей насильно открывает дверь во дворе, срезая замки. После этого во двор заходит группа людей – духовенство, полиция, мужчины в военной форме. Также во дворе можно увидеть нескольких юношей в балаклавах. На другой записи четко видно, как один из таких молодых людей с закрытым лицом, находясь в храме, распыляет газ, после чего находящиеся в храме люди начинают тереть глаза, кашлять и выбегать из храма. После этого юноша в балаклаве грубо, с силой, закрывает двери.

В храме Ивано-Франковска состоялось противостояние УПЦ МП и ПЦУ

В свою очередь, в Ивано-Франковской епархии ПЦУ говорят, что молодые люди в балаклавах, которые присутствовали в храме во время конфликта – неизвестные лица, которые находились во дворе вместе с другими гражданами.

"После начала войны община решила перейти в ПЦУ, были поданы документы, община зарегистрировалась в государственных органах, — рассказал в комментарии для ТСН.ua настоятель общины ПЦУ отец Михаил. — Оппоненты подали в суд, но суд удовлетворил просьбу нашей общины. Соответственно, храм принадлежит ПЦУ. Духовенство заявило, что отсюда не уйдет, разве что вы нас вынесете. Так заявил их настоятель. Вчера мы пришли провести свое первое богослужение в этом храме. Когда мы хотели зайти, увидели, что ворота и замки заварены. Мы нашли возможность зайти на территорию храма, обратились к священникам, приглашая вместе помолиться. На это те нам ответили, что они с разбойниками не пойдут молиться. Это было их мнение. Мы нашли возможность зайти в храм помолиться. Физического противостояния не было, но были словесные перепалки. Кто те молодые люди в балаклавах – это сложно сказать. Призывы приходить в храм были в соцсетях, поэтому кто это был – сказать сложно. Завтра после обеда, в 15.00 в храме снова будет богослужение".

По словам настоятеля, теперь этот храм будет гарнизонным, где украинские защитники смогут удовлетворить свои духовные потребности.

"Есть соответствующие обращения от воинских частей, от областного комиссара", – уточнил настоятель.

К этому он добавил, что сейчас храм охраняется, а ночью неизвестные забросали ворота яйцами.

В областной полиции нам ответили, что ни одного обращения от граждан о нарушении порядка не поступало.

"Полиция обеспечивала охрану порядка. Обращений от граждан об избиениях и о других неправомерных действиях не поступало. Полиция обеспечила порядок", — сообщил спикер ГУНП в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив.

Наши источники среди правоохранителей Прикарпатья сообщили, что на данный момент ни одна из сторон конфликта к ним за помощью не обращалась. При этом правоохранители не опровергают того, что в помещении храма неизвестные распылили газ, но из-за отсутствия обращений по этому поводу, тех, кто это сделал — искать пока не будут.

"Каждая из сторон утверждает, что противоправные действия совершали оппоненты", — рассказали источники среди прикарпатских правоохранителей.

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