Вместо новенького iPhone — кирпич: в "Новой Почте" рассказали, на какую сумму женщину обманули мошенники

Компания полностью компенсировала нанесенный женщине ущерб.

За кирпич, который мошенники продали в виде новенького iPhone, жительница Днепра заплатила на "Новой почте" более 22 000 гривен.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе "Новой Почты".

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Доверчивой местной жительнице, которая нашла ушлых продавцов в одном из Телеграмм-каналов, компания компенсировала украденные деньги.

"В случае с днепрянкой Марией, компания полностью компенсировала потери согласно объявленной стоимостью отправления, а это — 22 500 гривен плюс провозная плата", — отметили в пресс-службе "НП".

Там также сообщили, что в компании постоянно отслеживают мошеннические схемы и предупреждают своих клиентов о возможных действиях преступников.

В то же время нечистые на руку граждане постоянно совершенствуют свои преступные схемы. Поэтому в "НП" советуют не вестись на низкие цены и покупать товар только у проверенных продавцов.

"К сожалению, мошенники постоянно совершенствуют старые способы мошенничества и придумывают новые. Чтобы не стать жертвой схемы, мы советуем клиентам обязательно выбирать надежных и проверенных продавцов для совершения покупок, а также проверять содержимое посылок, которые вам поступают", — акцентировали в "Новой Почте".

Однако если вы уже стали жертвой мошенников, нужно оперативно обращаться в полицию.

Напомним, что ежегодно украинцы теряют от 1 до 3 млрд гривен на контент-услуги, но многие сначала даже не знает, что какая-то услуга для них подключена.

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