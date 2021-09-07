Вместо огородов кладбище: во Львовской области разгорелся скандал из-за могил на земельных участках

В общем пострадавших несколько десятков.

На Львовщине члены кооператива заявляют, что их участки для сада-огорода захватили под захоронения. Сделал это якобы директор старого кладбища, когда на его территории закончилось место для захоронений. А в Львовском горсовете говорят, что кладбище не действует и хоронить на нем людей нельзя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Ранее на этой земле Ирина выращивала овощи и плодовые деревья, в настоящее время она считает могилы. Таких как она несколько десятков. Все получили землю почти 30 лет назад.

"Решение сельского совета с октября 1992 года выделение земельного участка площадью 5 гектаров в постоянное пользование обществу Утос железнодорожного района Львова", — говорит представитель кооператива Наталья Ониськов.

2008 года, говорят люди, зарегистрировали кооператив и начали оформлять документы, но из-за бюрократии приватизировать участки смогли только в этом году. Но за это время на их землях создали новое кладбище.

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"Мы с ним подписали эту карту, он хорошо знал, что здесь есть садово огородное товарищество. Он мне в глаза сказал: "Это мой бизнес", — говорит представитель кооператива Наталья Ониськов.

Дошло до того, что люди останавливали похороны и вызвали полицию. Последний раз такое произошло в апреле и тогда директор обещал огороды дальше не трогать.

В то же время руководитель предприятия объединения граждан "Память" Ярослав Мартынов говорит, что он имеет право на эти участки. Он опровергает заявления, что мол захватил кладбище. По его словам, есть решение Рясно-Русского сельского совета, чтобы расширить действующее кладбище 4 гектара в сторону леса.

Зато в Львовском горсовете говорят, что кладбище уже несколько лет не действует, потому что закончилось места для захоронений

"Вокруг этого кладбища фактически самовольный захват земельных участков и там определенная общественная организация осуществляет фактически такую деятельность захоронения", — заявил руководитель Департамента жилищного хозяйства Львовского городского совета Александр Одинец.

"Городской совет 10 лет говорит что это незаконно, но я 10 лет хоронил. На улице коронавирус, смертность увеличилась в разы, я был вынужден хоронить", — высказался руководитель предприятия объединения граждан "Память" Ярослав Мартынов.

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И люди, и чиновники говорят, что неоднократно обращались в полицию, но без успешно.

"У него сыновья в Киеве, в следственном управлении полиции, он с ним решает за 2 минуты. Он мне сказал:" Ты ничего не сделаешь, я как прятал так и буду прятать", — заявляет представитель кооператива Наталья Ониськов.

В полиции же говорят, что открыли уголовное производство, как только получили обращение владельцев участков

"26 августа в полицию поступило коллективное обращение от участников одного из садового огородных кооперативов о самовольном захвате их земель. Продолжается досудебное расследование, максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи арест на срок до 6 месяцев", — прокомментировала пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Что же будет с городами, которые превратились в кладбище, пока неизвестно. Владельцы участков хотят, чтобы им выделили новые земли в другом месте.

Новости Украины: во Львовской области директор кладбища захватил участки огородников под захоронения

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