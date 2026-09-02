Вместо пикапов и пехоты: уникальные кадры работы боевых и логистических роботов на передовой

Наземные работы / © ТСН

Реклама

Они разминируют границы, расчищают логистические маршруты, доставляют провиант и боеприпасы. Наземные роботы отправляются туда, где каждый шаг для человека может стать последним.

В 110-й отдельной механизированной бригаде рота наземных роботизированных комплексов (НРК) «Триглав» провела серию уникальных миссий, отправив на боевые задания сразу целую стаю наземных беспилотников.

Реклама

Корреспондентка ТСН Дарья Назарова вместе с бойцами отправляла дроны на выполнение заданий и собственными глазами видела, как роботы работают в запорожских степях.

Реклама

Опасная логистика и охота на вражеские FPV

Из тайного укрытия бойцы 110-й бригады выпускают своих металлических помощников. Сегодня они снова отправляются на самую линию фронта.

С постоянным расширением зоны действия наземные работы стали настоящим спасательным кругом для украинской пехоты. Но чтобы просто доставить машины к точке старта, воинам приходится преодолевать немалое расстояние под постоянным прицелом вражеских FPV-дронов.

«Как только стемнеет — здесь уже никто не ездит. Днём они особенно в жару не летают, потому что двигатели перегреваются. А вечером, когда начинает темнеть, начинается так называемый „серый час“»,— рассказывает военнослужащий 110-й ОМБр с позывным «Вулкан».

Первая остановка: в роботизированный комплекс «Тарган» бойцы загружают тяжелые 120-мм минометные мины — их будут транспортировать непосредственно на позиции минометчиков. Следующий пункт — погрузка питьевой воды и продовольствия.

Реклама

«Сегодня на передовую направляется не просто груз, а то, без чего наши позиции не смогут функционировать — боекомплект и провизия. Доставлять их будут вот такие роботизированные комплексы. Они берут на себя самую опасную часть маршрута и движутся туда, где каждый выезд для человека может стать последним»,— передает с места событий корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

Роботы полностью загружены и готовы к движению. Остаётся только ждать «окна», ведь в воздухе над сектором кружат многочисленные российские беспилотники. На карте бойцов отображаются вражеские FPV-дроны и кружащие боеприпасы «Ланцет».

Сами экипажи НРК не раз попадали под интенсивный обстрел со стороны противника. Самым страшным, как они признаются, является действие авиации противника.

«Бывали такие случаи, что даже КАБы ложились совсем рядом. У нас бывают разные точки отстоя — мы их постоянно меняем»,— отмечает боец «Вулкан».

Реклама

Железный спецназ в действии: «Лют», «Змей» и «Сергеевич»

Как только появляется условный «зеленый коридор», экипаж проскакивает к пункту разгрузки. Позиция тщательно замаскирована от вражеской аэроразведки. Бойцы оперативно разгружают робота за роботом.

Последняя проверка системы — и боевой НРК «Лют» готовится к выезду . Оснащенный крупнокалиберным пулеметом, этот робот предназначен для расчистки дорог от коварных «дронов-засадчиков» и обнаруженных вражеских мин.

Еще один специализированный НРК носит название «Змей». Он отправляется на эвакуацию подбитого железного соратника.

Разгрузив технику, наземная группа отправляется на точку ожидания, а журналисты — в пункт управления. Именно отсюда операторы дистанционно управляют машинами.

«У нас сейчас работают четыре дрона. Один „Змей“ успешно эвакуировал наш НРК „Термит“ — миссия выполнена, он уже находится на точке погрузки. Ещё с одним „Тарганчиком“ пропала связь — сейчас прилетят наши „глаза“, посмотрим, что там с ним случилось… И ещё один „Тарган“ у нас немного спрятался, потому что нас засек чужой дрон»,— докладывает и.о. старшего сержанта взвода НРК «Шухер».

Использование НРК — технология не новая, говорят бойцы. Первые роботы в 110-й бригаде появились ещё во время изнурительной обороны Авдеевки.

«Там логистика значительно усложнилась. Уже ближе к 2025 году, когда начались чрезвычайно активные штурмы, мы сделали первые „пробы пера“. Были разные этапы уныния — что это дорого, что оно никуда не едет, что это сырая технология, требующая длительного обучения… То есть миллион вопросов, из-за которых проще было сказать: „Не надо, давайте отправлять туда людей или пикапы“»,— вспоминает командир роты НРК 110-й ОМБр Сергей Волков.

Сейчас в подразделении работают роботы-логисты, эвакуаторы и чисто боевые единицы. В роте есть и своя настоящая «звезда» — роботизированный комплекс с внушительным именем «Сергеевич».

«Это минометчик, который уже сбросил более тысячи мин, и он действительно минирует границы Запорожской области. Иногда мы спрашиваем друг у друга: „Как там, Сергеевич? Заминирует?“. Заминирует!»,— улыбается командир Сергей Волков.

Рота НРК 110-й бригады не зря носит название «Триглав», ведь она выполняет три ключевые функции для фронта: логистику, эвакуацию раненых или имущества и огневую поддержку. Сегодня дроны полностью справились со своими сложными задачами и на базе уже готовятся к новым выездам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КОЛЛАПС в метро! НОЧНАЯ СТРЕЛЬБА В КИЕВЕ! Штрафы за РУССКИЙ | ТСН 12:00 2 СЕНТЯБРЯ

Новости партнеров