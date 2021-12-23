Вместо Порошенко в ДБР пришли депутаты "ЕС" и принесли заявление на Зеленского

Петр Порошенко в соцсетях сообщал, что сейчас он за границей

Петра Порошенко сегодня не дождались на допрос в Государственном бюро расследований.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Его вызвали на 10 часов утра на разговор по делу о государственной измене по поводу поставок угля из так называемых «Л/ДНР». Вместо пятого президента в здание ДБР пришли четверо нардепов из «Европейской солидарности», а также адвокаты. Депутаты принесли заявление о возможном преступлении уже Владимира Зеленского – якобы о кризисе в энергетике.

Ни политиков, ни адвокатов Порошенко в помещение не пропустили. Но заявление о преступлении было зарегистрировано.

Петр Порошенко в соцсетях сообщал, что сейчас он за границей и вернется в Украину в первой половине января.

Подозрение своему клиенту защитники предыдущего главы государства называют незаконным, потому что оно не было вручено лично.

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