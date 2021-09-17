Вместо потока людей — электронный список: начал работу новый орган, который будет выдавать разрешения на строительство

Он заменил Государственное агентство строительства и архитектуры, более известное как ГАСИ, которое прославилось жалобами на него, десятками дел о взяточничестве и скандальными разрешениями.

В Украине заработала новая инспекция архитектуры и градостроительства, которая будет выдавать разрешения на строительство. В Кабмине говорят — это совершенно новый орган.

О том, что изменится с появлением нового органа — 17 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

О коррумпированности ГАСИ, рассказывают застройщики, слагали легенды. Только в столице за выдачу разрешительных документов суммы взяток достигали от 10 долларов за квадрат или десятки миллионов долларов в год. До сих пор в судах находятся десятки дел по ГАСИ и ее сотрудникам. Новый же орган, обещают чиновники, будет принципиально отличаться.

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По их словам, конкурсный отбор на должности ГИАГ был проведен с участием НАБУ, которая проверяла бэк-граунд конкурсантов. В составе работников ГИАГ нет ни одного работника ГАСИ.

Подачу документов максимально перевели в цифру. Поэтому сотрудники уже не видят заявителей и их бумажные документы, не могут их исправить или, например, безосновательно отказать в приеме.

"Компьютер не берет взяток, и цифровизация направления коррелирует с отсутствием коррупции", — отмечает председатель ГИАГ Семен Кривонос.

Те же, кто захочет получить разрешения на строительство, смогут подать заявку или через компьютерную версию "Дії", или через имейл. Для тех, кто такой возможности не имеет — останется возможность передать документы обычной почтой или через ЦПАУ. Впрочем, они так же будут цифроваться и внимательно проверяться экспертами.

"В части содержательной они подлежат чтению только вручную. То есть, все те элементы, которые могут не позволить выпустить этот документ, как разрешительный", — объясняет главный експерт отдела ГИАГ Анна Кинаш.

Само рассмотрение, говорят, также ускорится. Ранее, в порядке живой очереди документы могли рассматриваться не по порядку. Часто — за дополнительный "стимул". Теперь такое невозможно — очередь полностью электронная и общая.

Пока первый документ в очереди не подписан — дальше двигаться нельзя.

На рассмотрение заявок теперь предоставляют до 10 дней в случае сложного строительства. Впрочем для простых объектов срок может занимать всего несколько часов. Все эти изменения в перспективе могут несколько повлиять на цену квадратов. Ведь тратиться на "стимулы" для инспекторов больше не придется.

К октябрю в правительстве обещают изменить и процедуру принятия в эксплуатацию. Уголовную ответственность за нарушения при строительстве возлагать на тех, кто проектирует, производит экспертизу или заказывает строительство.

"А пока эта система максимально автоматизирована. Она проверяет информацию во всех реестрах на соответствие целевого назначения участка и так далее", — рассказала заместитель министра развития громад и территорий Наталья Козловская.

Новости Украины: быстрее, онлайн и без коррупции - заработала новая инспекция архитектуры

В то же время в парламенте признают, новый орган — это только первый шаг к изменению ситуации в строительстве. Сейчас всех проблем в отрасли он не решает. Впереди принятие еще целого ряда документов. И об ответственности за выдачу "липовых" разрешений другими государственными органами, и по незавершенному строительству, и о местах, где это строительство ведется.

"Проблема реальной хаотической застройки — и в Киеве, и в других городах — это отсутствие генплана, это все признают. И конечно, у нас функция контроля будет реформирована. И, надеемся, будет лучше работать", — отмечает депутат Дмитрий Гурин.

Кроме того обновленная Государственная инспекция по архитектуре и градостроительству проверит все разрешения на строительство, которые ГАСИ выдала за две недели до своей ликвидации. А таких, набралось аж 400. Столько ликвидированная структура выдавала обычно за 2 месяца. Поэтому в инспекции сомневаются, что все из них действительно законны.

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