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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Вместо праздничной линейки — укрытие: первоклассники Киева спели «Смарагдове небо» во время атаки

Первый день в школе для учеников киевского лицея №16 начался в укрытии из-за атаки реактивных дронов.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Первоклассники киевского лицея спели в укрытии во время атаки дронов

Первоклассники киевского лицея спели в укрытии во время атаки дронов / © ТСН

В Киеве первоклассники встретили 1 сентября в укрытии из-за атаки российских беспилотников на столицу. Во время воздушной тревоги дети спели песню «Смарагдове небо».

Об этом рассказала корреспондентка ТСН.ua Наталья Нагорная.

Речь идет об учениках первого класса лицея №16 Киева. Из-за атаки реактивных дронов школьники находились в укрытии, где и исполнили песню. Таким для первоклассников столичного лицея стало начало учебного года.

Напомним, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся самый масштабный День знаний в истории Украины. Рекорд официально зафиксировали представители Реестра рекордов Украины.

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