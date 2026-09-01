Первоклассники киевского лицея спели в укрытии во время атаки дронов / © ТСН

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В Киеве первоклассники встретили 1 сентября в укрытии из-за атаки российских беспилотников на столицу. Во время воздушной тревоги дети спели песню «Смарагдове небо».

Об этом рассказала корреспондентка ТСН.ua Наталья Нагорная.

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Речь идет об учениках первого класса лицея №16 Киева. Из-за атаки реактивных дронов школьники находились в укрытии, где и исполнили песню. Таким для первоклассников столичного лицея стало начало учебного года.

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Дата публикации 10:47, 01.09.26 Количество просмотров 15 Первоклассники киевского лицея спели «Смарагдове небо» в укрытии во время атаки на столицу

Напомним, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся самый масштабный День знаний в истории Украины. Рекорд официально зафиксировали представители Реестра рекордов Украины.

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