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Вместо праздничной линейки — укрытие: первоклассники Киева спели «Смарагдове небо» во время атаки
Первый день в школе для учеников киевского лицея №16 начался в укрытии из-за атаки реактивных дронов.
В Киеве первоклассники встретили 1 сентября в укрытии из-за атаки российских беспилотников на столицу. Во время воздушной тревоги дети спели песню «Смарагдове небо».
Об этом рассказала корреспондентка ТСН.ua Наталья Нагорная.
Речь идет об учениках первого класса лицея №16 Киева. Из-за атаки реактивных дронов школьники находились в укрытии, где и исполнили песню. Таким для первоклассников столичного лицея стало начало учебного года.
Напомним, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся самый масштабный День знаний в истории Украины. Рекорд официально зафиксировали представители Реестра рекордов Украины.