- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 480
- Время на прочтение
- 4 мин
Вместо праздника — "прилет": киевлянка чудом пережила кровавую атаку РФ в собственный день рождения
В квартире киевлянки сегодня должен быть праздничный торт, а там — разбитые окна и изуродованное авто.
16 апреля жительница Киева Елена Гельвих отмечает свое 34-летие, однако этот день начался для нее не с цветов, а со взрывов и разбитого стекла. Ее сообщение в сети Threads о том, что она не так хотела встретить свой праздник, мгновенно разлетелась по Сети.
В эфире «Сніданку з 1+1» женщина рассказала о первых секундах «прилета» и спасении двухлетнего сына Саши.
Елена вспоминает, что, когда раздался сигнал воздушной тревоги, семья еще отдыхала. Времени на то, чтобы добраться до укрытия, фактически не было.
«Мы отдыхали в спальне с ребенком, дали тревогу, буквально наверное секунд 30, и все, и прилет. Но я успела схватить ребенка, мы выбежали сюда в коридор не общий, а тот, который между комнатами. И там уже встречали приход. Муж не успел, он отдыхал как раз в зале здесь, то он уже позже подбежал. Здесь на нас летели стекла и окна», — рассказывает Елена.
Младший член семьи, двухлетний Саша, на момент взрыва даже не проснулся, однако мама признается: стресс был колоссальный. Женщина называет этот день вторым днем рождения.
Как шторы спасли от ранений
Несмотря на значительные повреждения дома, семья осталась целой благодаря неожиданному фактору — обычным шторам на окнах. Елена, как рачительная хозяйка, постирала их в канун Пасхи, и именно это уберегло ребенка от ранений стеклом.
«Спасли нас шторы, именно эти шторы. Я на Пасху их постирала и они, знаете, не пропустили ни одного кусочка из этого стекла. То есть, все осталось здесь, на подоконнике», — говорит киевлянка.
В Сети уже шутят, что у именинницы теперь разорванный «директ» с вопросами о том, где купить такие прочные шторы.
Кроме жилья, пострадал и автомобиль семьи, стоявший в эпицентре взрыва. Это был прошлогодний подарок Елене на день рождения. Женщина шутит, что в этом году придется покупать новый, но самое главное — все здоровы.
Несмотря на пережитое, Елена Гельвих не собирается отменять планы на вечер. В холодильнике ее ждет праздничный торт, а дома — семейный круг.
«У вас уже в холодильнике есть торт, вы готовились. Вы знаете, мы идем на жизнь, поэтому я желаю вам не отменить эти планы вообще», — поддержала именинницу корреспондентка Елена Квитка.
Семья планирует провести тихий ужин, празднуя не только 34-летие Елены, но и тот факт, что они смогли выжить в эту страшную ночь.
Массированная атака России на Украину — последние новости
Напомним, в ночь на 16 апреля Россия атаковала Киев ракетами и дронами. В результате ударов погибли четыре человека, среди них 12-летний мальчик, еще более полусотни жителей пострадали.
При атаке зафиксировано попадание в 18-этажный жилой дом на Подоле. По словам очевидцев, дрон-камикадзе двигался на критически низкой высоте и врезался в высотку. Отмечается, что этот дом уже подвергался попаданию раньше.
Также в Подольском районе повреждена гостиница и несколько многоэтажных домов. Спасатели и медики работают на месте, в том числе удалось спасти человека с инвалидностью.
После ночных ударов над столицей поднялся густой черный дым, жители сообщали о сильном запахе горелого в городе.
Всего в Киеве повреждены 17 многоэтажек, 10 частных домов, а также гостиница, офисный центр, автосалон, АЗС и торгово-развлекательный центр.
В Подольском районе погибли два человека, среди них ребенок и женщина, еще двое погибших — в Оболонском районе. Среди пострадавших сотрудники полиции, медики и иностранцы. По факту атаки возбуждено уголовное производство по статье о военных преступлениях.
Также после массированной атаки на Киев в ночь на 16 апреля жители поврежденных домов рассказали о пережитом ужасе и последствиях ударов.
По их словам, в городе раздались мощные взрывы, в квартирах вылетели окна, помещение засыпало обломками стекла.
«Был взрыв очень сильный… Слава Богу, что мы живы», — рассказал житель Сергей.
Другая жительница сообщила о ранениях родных: «Их забрала "скорая". У нее порезы сильные, у него травмы ноги и головы».
Очевидцы также отмечают, что дрон летел очень низко и врезался в дом, после чего жители помогали эвакуироваться друг другу.
«Стены есть. Все, что кроме стен, ничего нет», — добавил киевлянин Владимир.