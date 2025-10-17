Путин и Трамп / © ТСН.ua

Дональд Трамп постоянно меняет свое мнение о войне в Украине. Это доказывают его заявления, сделанные в разное время.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марии Васильевой.

Как Трамп менял мнение о войне России против Украины

Отношение Трампа к Украине за полгода резко менялось. Еще совсем недавно президент США называл Россию непобедимой, вспоминал победу Москвы над Наполеоном, апеллировал к фейковым представлениям об исторических событиях и собственным стереотипам. Сейчас глава Белого дома сам говорит о том, насколько его шокировало собственное прозрение относительно военной способности России.

В глазах Трампа Путин потерпел позорное фиаско. Для него то, как Россия на долгие годы погрязла в Украине это нонсенс. Это так будто США начали военную операцию в Панаме, а через четыре года по Нью-Йорку летят панамские дроны. Такую аналогию привел военный аналитик Игаль Левин.

«Никто не предполагал, что Украина будет сопротивляться, будет бить в ответ до 2022 года. Что Украина не просто будет бить в ответ, а бить так сильно. Поэтому и американцы сейчас говорят, и тот же Трамп, и вся администрация: „Россия, прекрати войну, хватит, ты позоришь себя! Ты — бумажный тигр, ты просто позоришь себя“! Война, которая должна была длиться неделю, длится уже более трех лет с абсолютно катастрофическим результатом для России. Представьте, что американские корабли начинают топить, как Черноморский флот. Представьте новости о том, как Вашингтон бомбят мексиканские, панамские или венесуэльские дроны. И американский авианосец потопили. Тогда это будет новая реальность, где американцы уже не те американцы, какими были. И это то, что сейчас происходит с Россией», — говорит аналитик.

Почему Трамп не может «закончить войну в Украине»

Положить конец войне в Украине оказалось сложнее всех других военных конфликтов, в которые он решил вмешаться: «Я думал это будет легче, а получилось наоборот» — признается Трамп.

Эти слова дают понимание, насколько значительной трансформации сейчас претерпевают его представления об этой войне. Ведь когда-то он действительно считал, что будет достаточно поговорить с Путиным, чтобы уладить то, что казалось ему мелким региональным конфликтом.

Еще больше ситуацию осложняло то, что Трамп долгое время считал президента Зеленского игроком из команды его ярого соперника Джо Байдена.

Именно из-за телефонного разговора с Зеленским в 2019 году Трамп во время своего первого президентства попал в скандал, который чуть не закончился для него импичментом. Тогда демократы обвинили его в политическом давлении на Киев. Трамп якобы шантажировал Зеленского прекращением военной помощи США, пытаясь добиться от него комппромата на сына Байдена — Хантера. Байден-младший был членом совета директоров скандально известной компании «Бурисма», которая оказалась по уши замешанной в политической коррупции. Зеленский вынужден был маневрировать — факт шантажа он не подтвердил.

А Трамп должен был оправдываться, что он не блокировал помощь. Ведь позволил отправить в Украину несколько десятков противотанковых комплексов Джавелин.

Ссора Трампа с Зеленским

Да и саму войну, которую развязал Путин в Украине, Трамп не раз называл «войной Байдена», пытаясь повесить на старого недруга вину как за саму бойню, так и за чрезмерные и неоправданные на его взгляд расходы на нее со стороны США.

Ориентированное на Трампа крыло республиканцев полгода тормозило средства для обороны Украины в Конгрессе на грани 2023 и 2024 годов. Избирательная кампания в США, как тогда происходила, была похожа на бой без правил. А спор о помощи Украине стал одним из центральных ее сюжетов. Кульминация состоялась во время незабываемой встречи в Овальном кабинете в ночь на первое марта, где прозвучала та самая фраза о «картах».

А уже утром 4 марта буквально на железнодорожных путях остановились все военные поставки от США, даже те, что уже были на границе Украины. Понадобилось немало невероятных усилий от Зеленского и европейских лидеров, чтобы изменить ложную картинку реальности, в которую упорно верил президент Трамп.

Встреча Трампа и Путина

Но несмотря на это еще в августе Нин расстилал перед Путиным ковровую дорожку и принимал его на Аляске как лучшего друга. Похоже, именно там произошло то, после чего взгляды Трампа стали стремительно меняться.

За кулисами саммита в Анкоридже встреча с Путиным была совсем не такой теплой, как ее подавали в медиа. Несколько раз Трамп даже порывался хлопнуть дверью из-за явной неадекватности путинских прихотей, пишет издание Financial Times. Путин снова пустился в исторические разговоры и отверг предложение Трампа о прекращении огня в обмен на признание аннексии Крыма со стороны США и обещание убедить украинцев отступить с некоторых позиций на Донбассе, рассказывает издание.

Еще больше все запуталось из-за спецпредставителя Стива Виткофа, который неправильно понял пожелания Москвы и заверил Трампа, что Путин готов к соглашению на Аляске. Но несмотря на разочарование на Аляске Трамп, похоже, до сих пор продолжает думать, что переговоры с Путиным имеют смысл.

Успешная кампания ударов Украины по российским нефтегазовым объектам, казалось, напрочь развеяла веру Трампа в могущество и силу России. И вот теперь, кажется, ему в очередной раз нужна объяснительная бригада из европейских лидеров. Потому что вместо «Томагавков» для Украины Трамп снова предлагает Путину встречу — теперь в Будапеште и говорит, что санкции против России не ко времени. Похоже, пытаясь дать Путину второй шанс согласиться на предложения, которые уже звучали на Аляске.

