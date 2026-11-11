Вместо саркофагов для ТЭЦ — дворец с крокодилом: что известно о громком коррупционном скандале и его фигурантах — видео

В Украине разразился скандал из-за хищений при строительстве защитных сооружений / © ТСН

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Резонансное дело о коррупции на войне уже второе сутки бурно обсуждается в соцсетях. А точнее — фотографии, якобы сделанные во время обысков у коррупционеров. Дом в «пшонковском стиле» — в модернизированной версии — с живым крокодилом и «Роллс-Ройсом» вместо саркофагов для энергообъектов.

Кому принадлежит это поместье и действительно ли такая роскошь приобретена на деньги украинцев — ответы на эти вопросы искала корреспондентка ТСН Елена Гущик.

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Интерьеры с террариумом и автопарк: что возмутило сеть

Двухэтажные апартаменты, за панорамой на Днепр которых скрываются, без преувеличения, царские интерьеры — с позолотой, мраморными колоннами, крытым бассейном, собственным лифтом и террариумом с настоящим крокодилом.

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Всё это, по-видимому, принадлежит одному из фигурантов дела о предполагаемом хищении бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений для энергетических объектов в Киевской области. И украинцы узнали об этом накануне.

Сначала появились фотографии с обыска в пентхаусе, а также — элитного автопарка. Их опубликовал журналист Сергей Стерненко. Именно он прокомментировал: дом принадлежит человеку, который воровал деньги из бюджета Украины. И к этим снимкам добавил фото недостроенных саркофагов, на которые, якобы, должны были пойти эти деньги.

Впоследствии в сети начало появляться и видео, снятое якобы во время обысков. Его разместили на своих страницах многие блогеры. Впрочем, найти первоисточник так и не удалось, как и доказательства того, что это видео имеет отношение к данному уголовному делу. Официальные структуры на запросы ТСН пока не ответили.

Расследование в соцсетях: кто такой Владислав Соколов

Но украинцам не до ждать — и менее чем за сутки они уже провели собственное расследование в соцсетях.

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Денис Казанский, блогер: «Нашёл тред того господина, который у нас теперь вместо Пшонки. Там можно насладиться моментами его жизни. Икона стиля…»

Это страница Владислава Соколова в социальной сети Threads. Здесь в основном фотографии из спортзала в шортах. Впрочем, встречаются и снимки в костюмах — на фоне интерьеров, очень похожих на те, что мелькают в видео с обысков. А ещё есть за огромным белым столом — тоже таким же, как в пентхаусе.

Журналисты выяснили: Соколов — предприниматель и член федерации бодибилдинга Днепропетровской области. В его постах в соцсетях можно найти упоминания о сыне, который учится в Лондоне. Также среди постов Соколова можно найти и фото вместе с заместителем министра восстановления Русланом Олейником. К слову, тот накануне уже написал заявление об увольнении, и это совпало с обысками по делу о хищении бюджетных средств.

ТСН нашла этот пентхаус на центральном проспекте Днепра — с видом на памятник славы. Вот он — полностью застекленный, на самых верхних этажах небоскреба. К слову, фото с автомобилями со страницы Соколова тоже были сделаны здесь, возле здания. Это офисное здание, которое, по иронии судьбы, сейчас обесточено из-за атак россиян.

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Схемы по защите ТЭЦ и школьных убежищ

Собственно, чем занимался Соколов? По данным журналистов-расследователей, он неформально контролирует две компании: «Сталь Плюс» и «ТД Тризуб», которые якобы поставляли материалы и конструкции для строительства защитных сооружений для энергообъектов. Кроме того, начальник следственного управления полиции Киевской области сообщил и о том, что эти же фирмы также причастны к хищению средств, выделенных на строительство школьных укрытий — тоже в Киевской области.

Тендер на строительство этих укрытий выиграла компания ООО «Консалтинг Буд». На первый взгляд, эта фирма выглядит как надежный подрядчик, который постоянно выигрывает тендеры на строительство в различных регионах Украины. В целом на сайте Казначейства обнаружились платежи за их услуги на сумму свыше 50 миллионов гривен.

Впрочем, именно эта компания, как пишет руководитель следственного управления полиции Киевской области, и выиграла тендер на сумму 167 миллионов гривен, на которые должна была построить укрытия. А в качестве субподрядчиков привлекла другие компании.

Из сообщения следственного управления полиции Киевской области: «Компания , получившая подряд на строительство, «привлекла» к работам еще одно предприятие. У этого ООО на самом деле не было ни сотрудников, ни техники. Таким образом, в действительности деньги перечислялись на фиктивную компанию. Всего — 10,8 миллиона гривен. Затем эти средства обналичивали и делили между собой участники схемы».

Итак, правоохранители также указывают на то, что «Консалтинг Буд» привлекал подрядчиков, которые получали деньги за работы, но не выполняли их — фирмы, которые якобы входят в орбиту Соколова. Собственно, достоверно ли это и каковы подробности — сейчас выясняет следствие. Ни компания, ни Соколов пока не комментировали скандал.

Между тем в ответ на запрос ТСН в полиции дали некоторые разъяснения по делу о хищении на энергообъектах: обыски продолжались еще летом, и тогда правоохранители уже сообщали, что вручили подозрение директору компании, которая выиграла тендер и завладела государственными средствами. Речь идет о 129 миллионах гривен, присвоенных из государственного бюджета. И, судя по всему, это дело также имеет отношение к бизнесмену Соколову.

Волна мемов: реакция социальных сетей на роскошь и рептилию

В конце концов, пока следователи собирают доказательства, в медиапространстве активно обсуждают интерьер. Особенно — террариум с рептилией.

В соцсетях иронизируют, что крокодил получил лучшие условия проживания, чем большинство украинцев.

Некоторые шутят, будто животное купили в качестве нового экзотического средства защиты для ТЭЦ.

А контраст между золотыми декорациями и белыми металлопластиковыми дверями рядом пользователи окрестили отдельным «архитектурным шедевром».

Не меньше внимания досталось и огромному портрету хозяина в подкачанной форме в «хоромах», где можно спокойно ориентироваться даже во время полного блэкаута, ведь, цитируем, «от роскоши они светятся».

И, конечно же, общий стиль квартиры сравнили с известным декором Виктора Пшонки, пошутив о необходимости ввести для чиновников обязательные курсы по дизайну.

ТСН интересует и судьба крокодила, и то, как коррупционеры могли получать финансирование на столь важные для украинцев защитные сооружения, а также кто и как будет отвечать за проваленный план устойчивости. Но обращаем внимание: все фотографии и видео, которые активно обсуждаются в соцсетях, официальные ведомства и правоохранительные органы пока не комментировали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Переговоры в Абу-Даби: что известно? Киев в пробках из-за мостов | ТСН 20:00 10 НОЯБРЯ

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