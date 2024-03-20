Вместо свадьбы — похороны: в Ровно попрощались с 21-летним защитником Олесем Самчуком

С 21-летним защитником Украины Олесем Самчуком прощались в Ровно в день, когда он должен был с передовой приехать на собственную свадьбу. Парень gjшел на войну добровольцем, как только защитил диплом бакалавра.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Жених Анны Гончаровой — Олесь Самчук — погиб на фронте. В день похорон защитника Украины планировалась его свадьба.

Анна Гончарова

Олесю Самчуку через 2 недели должно было исполниться 22 года. Творческий и активный – он с детства на ровенских сценах. Пел, играл на гитаре, занимался бальными танцами.

Олесь Самчук

Петр Полищук говорит, хоть является отчимом Олеся, но считает его родным сыном. Мама Олеся – незрячая поэтесса и активистка Виктория Самчук – умерла когда ему было 14. Это была для парня невыразимая потеря. Тогда Олесь увлекся фотографией и даже сделал выставку. Впоследствии поступил в Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко получать специальность теле- и кинооператора.

Петр Полищук

Там и познакомился с Анной. Но началось полномасштабное вторжение и, защитив диплом бакалавра, Олесь ушел добровольцем в "АЗОВ". В память о маме и ее стихотворении взял себе позывной "Каркаде".

Олесь Самчук

"Это был любимый чай, они постоянно его пили, она так назвала свой сборник", – говорит невеста Анна Гончарова.

Бойца с необычным позывным сразу заметило командование.

"Он настоящий, смелый, храбрый, он всегда помогал своим собратьям, он постоянно совершенствовался", – говорит командир подразделения Игорь.

Где бы ни был Олесь, он каждое утро читал молитву украинского националиста

Олесь погиб, выполняя задание на Донецком направлении. На позицию, где он был, прилетела авиабомба. В родном Ровно с ним попрощались на площади Независимости и Свято-Воскресенском соборе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вместо свадебных цветов – траурные! С бойцом "Каркаде" прощались в день его собственной свадьбы

Напомним, Херсонщину россияне без остановки атакуют беспилотниками, а областной центр – под непрерывным огнем артиллерии.

Читайте также: