Вместо того чтобы открыть окно, пенсионерка включила свет: подробности взрыва газа в многоэтажке Винницкой области

Вместо того чтобы открыть окно, пенсионерка включила свет: подробности взрыва газа в многоэтажке Винницкой области

Угрозы разрушения дома нет, говорят в мэрии.

В многоэтажке в Казатине в Винницкой области утром произошел взрыв. В квартире на 9 этаже рванул газ. Выяснилось: накануне 82-летняя владелица квартиры вместе с зятем пыталась подсоединить к газовой трубе новую плиту. Газ в месте соединения, по всей видимости, медленно вытекал. И когда женщина включила свет, взорвался, разрушив стены трех квартир.

О том, кто будет компенсировать ущерб и как чувствуют себя пострадавшие – 25 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Причина взрыва – газ, уверены спасатели. Мужчина же, помогавший пенсионерке, уверяет — сделал все правильно.

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Тем временем в мэрии создали комиссию, чтобы посчитать убытки. Но из бюджета, говорят, деньги не выделят. Потому что компенсировать должны владельцы квартиры, где произошел взрыв.

О возмещении родственники пенсионерки пока молчат.

Угрозы разрушения дома нет, говорят в мэрии. Ведь рухнули внутренние стены в трех квартирах, снаружи каркас постройки уцелел. Жителям разрушенных домов не предложили временное жилье — поэтому те собираются ночевать у родственников.

После взрыва в объединении совладельцев этого дома посоветовали жителям заказывать работы по обслуживанию сетей в специализированных организациях.

Взрыв в Козятине: в квартире на 9 этаже рванул газ

Тем временем тяжело травмированной 82-летней владелице квартиры, где, собственно, и произошел взрыв, завтра будут делать в ожоговом отделении Винницкой областной больницы операцию.

В результате инцидента травмирован еще и 14-летний подросток из другой квартиры. Родители говорят, он отделался ушибами.

Напомним:

В доме на столичных Позняках, где 21 июня 2020 года произошел взрыв, до сих пор нет газа. Отсутствие газа спровоцировало проблемы с электричеством.

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