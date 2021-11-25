Вместо того чтобы открыть окно, пенсионерка включила свет: подробности взрыва газа в многоэтажке Винницкой области

Угрозы разрушения дома нет, говорят в мэрии.
В многоэтажке в Казатине в Винницкой области утром произошел взрыв. В квартире на 9 этаже рванул газ. Выяснилось: накануне 82-летняя владелица квартиры вместе с зятем пыталась подсоединить к газовой трубе новую плиту. Газ в месте соединения, по всей видимости, медленно вытекал. И когда женщина включила свет, взорвался, разрушив стены трех квартир.
О том, кто будет компенсировать ущерб и как чувствуют себя пострадавшие – 25 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Причина взрыва – газ, уверены спасатели. Мужчина же, помогавший пенсионерке, уверяет — сделал все правильно.
Тем временем в мэрии создали комиссию, чтобы посчитать убытки. Но из бюджета, говорят, деньги не выделят. Потому что компенсировать должны владельцы квартиры, где произошел взрыв.
О возмещении родственники пенсионерки пока молчат.
Угрозы разрушения дома нет, говорят в мэрии. Ведь рухнули внутренние стены в трех квартирах, снаружи каркас постройки уцелел. Жителям разрушенных домов не предложили временное жилье — поэтому те собираются ночевать у родственников.
После взрыва в объединении совладельцев этого дома посоветовали жителям заказывать работы по обслуживанию сетей в специализированных организациях.
Тем временем тяжело травмированной 82-летней владелице квартиры, где, собственно, и произошел взрыв, завтра будут делать в ожоговом отделении Винницкой областной больницы операцию.
В результате инцидента травмирован еще и 14-летний подросток из другой квартиры. Родители говорят, он отделался ушибами.
Напомним:
В доме на столичных Позняках, где 21 июня 2020 года произошел взрыв, до сих пор нет газа. Отсутствие газа спровоцировало проблемы с электричеством.
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