Вместо "Вдовы Клико" — "Вдова Наклюко": Сеть взорвалась шутками о запрете нерусского шампанского

Путин подписал закон, согласно которому шампанским можно называть только игристые вина, произведенные в России.

Ни украинского сахара, газированной воды, макарон, кетчупа и мороженого: Россия ввела очередные санкции против Украины и значительно расширила перечень продукции, которую запрещено ввозить в страну. Товарами нон-грата стали ячмень, пальмовое масло, консервы из мяса и заготовки супов. Кроме того, в РФ шампанское будет только отечественного производства. По крайней мере законодательно такое название будет носить только вино изготовлено там. Все другие страны для импорта имеют свою продукуцию переименовывать.

Такое решение вызвало настоящий шквал эмоций и реакций в Сети. Что пишут — рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Пользователи Сети на эмоции и яркие комментарии были щедрыми:

Соседи переходят на краснодарское шампанское. Теперь вместо "Вдовы Клико" будет "Вдова Наклюко"

После того, как президент утвердил понятие "Коньяк России" и "Шампанское России", на АвтоВАЗе готовятся к выпуску "Мерседесов России", а Центробанк введет в обращение "Доллар России".

Для тех кто в теме. Думаю, надо продолжить дальше: разрешить использовать название моцарелла только для российского сыра — причем лучше плавленого; разрешить использовать название хамон только для продукции, произведенной российскими колбасными заводами

Добрался и до алкоголя

Так социальные сети "взорвались" после того, как глава Кремля Владимир Путин подписал поправки в соответствующий закон. Теперь в стране "Шампанское" — это вино исключительно произведено в России. Все остальные должны называться "игристыми винами".

Именно поэтому французы, как и остальные производители напю, теперь пусть переименовывают свою продукцию, если захотят ввезти ее в страну. Неважно, что вообще слово "шампанское" географически защищенным названием, а в ЕС правом называться шампанским имеют только вина, изготовленные во французском регионе Шампань.

"Интересно, куда мнение забросит Кремль дальше? Стоит ли бояться "Мерседесу" или "Тойоте". Почему бы "Москвич" или "Жигули" не переименовать?", — так саркастически отреагировал на шампанский закон русских министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он также добавил: документ нарушает все международные нормы: "В Кремле создают новый "железный занавес" и возвращаются к жизни в Зазеркалье — в стране выдумок и мифов. Именно так, как это было во время Советского Союза. Когда все шампанское было" советским ", лучший автопром — отечественный, и джинсы марки "Тверь".

В России название "Шампанское" будет носить только вино, изготовленное на территории страны

Не замедлили с реакцией и французы. Опасаясь, что вино из провинции Шампань теперь придется сертифицировать как "игристое", всевитньовидомий франзузький производитель премиальных алкогольных напитков решил прекратить поставки своей продукции в РФ.

Впоследствии стало известно, что французский производитель элитного шампанского Moet согласился называть его "игристым" для поставки в Россию. По данным агентства Bloomberg производитель выполнит условия нового закона и для этого изменит оформление бутылок. Французская компания заявила, ориентированная на рынки, где их продукция особенно востребована. Именно такой считает Россию, а потому готова согласиться с новыми требованиями. Напомним, что на украинском рынке стоимость бутылки 0,75 шампанского Moet стоит от двух тысяч гривен.

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