"Внешнее управление", противостояние с Западом и "натовцы" в Украине: что придумывает пропаганда РФ, чтобы оправдать войну

Кремлевские «боты» активно работают над тем, чтобы разъединить Европу в вопросах поддержки Украины. И если вы слышите словосочетание «внешнее управление», то можете не сомневаться, что это и есть то самое пропагандистское сообщение.

Откуда происходит это клише? И как "литовские эльфы" научились противостоять "кремлевским троллям" - читайте в специальном проекте Натальи Ярмолы "Язык войны".

Пропагандистские нарративы России

Такое событие как саммит НАТО в Литве 2023 года просто не могло пройти без внимания кремлевских рупоров. Ведь в мире российской пропаганды - Альянс это главный враг.

Поэтому, фейк о "внешнем управлении" - будто бы странами постсоветского пространства, например Балтийская тройка или Украина, управляют Вашингтон или Брюссель - один из главных нарративов.

Литва

"После нашего вступления в ЕС и НАТО в 2004 году - распространенный нарратив, что мы потеряли нашу независимость. Пропагандисты пытаются показать, что все страны Балтии являются ненастоящими государствами, лузерами, но если вы сравните экономические показатели, это полная чушь, мы видим 30 лет нашего экономического подъема", - говорит Каролис Жукаускас, руководитель по вопросам коммуникации Blue/Yellow OFFICE, одной из крупнейших организаций поддержки Украины в мире.

С 2014 года, когда украинский народ четко обозначил желание стать частью ЕС, а впоследствии и НАТО - мы проходим путь стран Балтии. Один в один. С тех пор же пророссийские и антизападные СМИ, лидеры общественного мнения начали называть сотрудничество Украины с ЕС, НАТО и США «внешним управлением».

Главные пугалки: Запад якобы хочет похитить все национальные недра, иностранцы стремятся выкупить украинскую землю, и разместить здесь базы НАТО, чтобы уничтожить Россию. Все эти мифы с разными заголовками работают на одно - на тотальную демонизацию Запада.

Как россияне придумали термин "внешнее управление"

С активисткой украинского центра безопасности и сотрудничества в Чехии Анастасией Сингаевской ТСН встретилась в центре Праги. Именно здесь в прошлом столетии была испытана технология вторжения под прикрытием «внешнего управления».

Что означает пропагандистское клише "внешнее управление" чехи хорошо понимают. Здесь об этом напоминают события 1968-го года, когда советские танки раздавили "Пражскую весну" за чрезмерную свободу. Тогда это вторжение оправдывали угрозой войск НАТО из западной Германии. Когда Советский союз и его сателлиты из Организации Варшавского договора въехали на танках в Чехословакию - Брежнев говорил о "братской помощи". Хотя многие местные встречали их, как оккупантов с плакатами «мы вас не звали». Впрочем, любое проявление демократии в коммунистической Европе - считалось угрозой для Москвы.

КГБ-ист Путин имел фактически готовый сценарий. Воспитанный "холодной войной", он усвоил главное правило диктатора: чтобы править долго, нужно объединить народ против внешнего врага.

Выступление Путина

"Именно для того, чтобы возвеличить Россию как страну, которая может влиять и оценивать субъектность других государств, может оценивать их право на существование или легитимность правительств и правления. Риторика внешнего управления применялась Россией также и к Чехии, в частности еще до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году", - говорится в материале ТСН.

За год до этого чешские спецслужбы и чешский премьер-министр сделали выводы относительно того, что к взрывам на военных складах во Врбетицах были причастны российские спецслужбы и после этого тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев назвал Чехию заложником США.

Противостояние с Западом для россиян - это еще и способ отвлечь внимание от внутренних проблем. Людям, которые годами живут в заброшенных городах за чертой бедности, легко объяснить, что и в этом виноват Вашингтон или Лондон. Потому что накладывают санкции.

Преступления российских элит, которые с наворованными доходами буквально оккупировали фешенебельные районы враждебного Запада, остаются за ширмой.

Неспособность победить Украину на поле боя - тоже легко объяснить "внешним управлением Киева". Мол, воюют не с Украиной, а с целым НАТО. После провала военного блицкрига «Киев за 3 дня», начался информационный - о эфемерных «натовцах», высадившихся в Украине.

В новых учебниках для старшеклассников, изданных в 2023 году, уже говорится о "вмешательстве и давлении со стороны США", которые заставляют Россию действовать. А арестованные Западом за вторжение в Украину активы РФ - пропагандисты называют "кражей".

Там строится представление, что Украине, как и странам Балтии не хватает субъектности - им просто говорят, что делать из-за границы.

В Литве "троллям" противостоят "эльфы"

Над созданием этого всеобщего нарратива работают фабрики троллей. Когда многочисленные отряды нанятых за деньги пропагандистов, из липовых аккаунтов, комментируют и постятся сообщения, искажающие реальность.

В Литве "троллям" противостоят "эльфы". Это – обычные граждане Литвы. Каждый день в перерывах между основной работой они садятся за компьютер: ищут, разоблачают и бьют троллей.

Движение эльфов – это тысячи добровольцев по всей Литве, которые помогают бороться с фейковыми группами, ботами, троллями.

Что Россия не собирается останавливаться в Украине – хорошо понимают в странах Балтии. Итак, активист из сине-желтого офиса — Каролис Жукаускас тоже вступил в ряды эльфов. Он понимает: не отраженное информационное наступление приводит к реальному.

Надпись "Путине, Гаага ждет тебя"

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