Внешнеполитические приоритеты Украины: неполноценность в прошлом, фокус на безопасностное партнерство с США и Турцией

На следующей неделе Украина примет первый саммит Люблинского треугольника, а в начале 2022 года в Киев приедет президент Турции Эрдоган.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал шесть приоритетных направлений внешнеполитической стратегии Украины, принятой впервые за 30 лет независимости.

Первое – обеспечение независимости государственного суверенитета Украины и восстановление ее территориальной целостности.

– обеспечение независимости государственного суверенитета Украины и восстановление ее территориальной целостности. Второе – противодействие российской агрессии и привлечение России к юридической ответственности за преступления против Украины.

– противодействие российской агрессии и привлечение России к юридической ответственности за преступления против Украины. Третье – продолжение курса на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

– продолжение курса на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Четвертое – продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций.

– продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций. Пятое – защита прав и интересов граждан Украины за рубежом.

– защита прав и интересов граждан Украины за рубежом. Шестое – утверждение позитивного имиджа Украины в мире.

По словам министра, документ оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость, неопределенность, партнерозависимость и даже неполноценность, которая, к сожалению, пронзила нашу политическую культуру еще до того, как Украина стала независимой, и другие недостатки государственного роста, которыми мы болели в первые десятилетия после восстановление независимости.

Министр подчеркнул, что центр оси координат внешней политики Украины слишком долго находился по тем или иным причинам за пределами Украины: когда-то в Москве, некоторые видят его в Брюсселе, кто-то ориентируется на Вашингтон, Берлин, Париж, Варшаву. Теперь стратегия переносится в Киев.

Безусловной победой на фронте противодействия агрессии России стал первый учредительный саммит Крымской платформы. Сейчас, по словам Дмитрия Кулебы, идет встраивание Крымской платформы в систему международных отношений.

Также читайте Кулеба прокомментировал решение Меркель блокировать поставку оружия Украине: что об этом думает новое правительство Германии

"И, как передают некоторые мои коллеги из других стран, когда они общаются с россиянами, то, дословно цитирую: Крымская платформа беспокоит их не меньше, чем поставки оружия Украине. Россия понимает, что Крымская платформа — это инструмент, сформализировавший существование коалиции, которая никогда не согласится с незаконной оккупацией Крыма и не позволит России создать картинку, что мир согласился с ее пребыванием на украинском полуострове", — отметил министр.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на мероприятии "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности", организованного Центром "Нова Європа".

НАТО

Членство в ЕС и НАТО, по словам Дмитрия Кулебы, – не безоговорочная самоцель, а инструмент укрепления безопасности Украины, повышения благосостояния украинцев, дополнительной защиты прав, свобод и социальных гарантий.

"Мы продолжаем придерживаться принципа "больше за больше". Курс на членство в ЕС и НАТО, который выбрал и поддерживает украинский народ, не изменится ни под каким внешним давлением. Только народ Украины будет определять будущее нашей страны. И сейчас, в контексте новых-старых требований России о прекращения расширения НАТО на Восток, мы понимаем, что это прежде всего об Украине. На всех встречах я отмечал, что эти требования Путина должны быть категорически и безоговорочно отвергнуты", — заявил министр.

ТСН.ua неоднократно сообщал, что Москва требует от США и НАТО правовых юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток и неразмещения военных систем Альянса в непосредственной близости к территории России. То есть, в странах бывшего Варшавского договора и даже дальше.

В Кремле продолжают утверждать, что Запад обманул Россию, якобы нарушив устное обещание не расширять НАТО на Восток в обмен на объединение Германии в 1990 году. Поэтому через 30 лет Путин хочет передоговориться с президентом США Джо Байденом о новой архитектуре безопасности Европы. То есть, устроить такую себе "Ялту-2".

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, который также присутствовал на мероприятии, неожиданно заявил, что, возможно, площадкой для разговоров с Россией о европейской безопасности может стать ОБСЕ.

"Мы услышали со стороны России ожидания разговора о европейской безопасности. Мы еще раз поняли, что речь не идет о "формуле Штайнмайера", выборах в ОРДЛО. Решение, которое ожидает Россия, касается и моей страны, и Венгрии, и Румынии, и вообще всех нас на евроатлантическом пространстве. Разговор о европейской безопасности не табу. Но, мне кажется, есть два условия. Первое — он не может происходить под шантажом использования вооруженной силы. Мы не можем быть принуждены 100 тыс. российских солдат к этому разговору. Второе - участие должны принимать все участники, адресаты европейской безопасности. Площадкой может быть, например, ОБСЕ", — заявил посол Польши.

Евросоюз

Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина присоединилась к Европейскому фонду обеспечения мира, что на практике означает 31 млн. евро для украинского сектора обороны.

"Но в этом есть еще больший политический контекст — дополнительное вовлечение Украины в механизм ЕС. Наша стратегия в том, что, пока дверь формально закрыта, мы должны открыть как можно больше окон, а потом даже и все окна. И это касается не только ЕС, но и НАТО", — подчеркнул министр.

В среду, 15 декабря, Владимир Зеленский примет участие в саммите Восточного партнерства (ВП), который проходит раз в два года в Брюсселе. Эта европейская инициатива была инициирована Швецией и Польшей в 2009 году для приближения Украины, Грузии, Молдовы, Беларуси, Армении и Азербайджана к ЕС. Но, за 12 лет существования ВП мы видим, что оно существенно забуксовало.

Запад фактически проспал аншлюс Беларуси Россией. Армения и Азербайджан не проявляют жарких евроинтеграционных устремлений. В этом формате "шестерки" в лидерах Украина, Грузия и Молдова, который получили безвиз и подписали с Брюсселем Соглашения об ассоциации. Поэтому Киев, Кишинев и Тбилиси создали формат Ассоциированного трио. Но Евросоюз не спешит официально признавать новую инициативу трех стран, отмечая, что хочет сохранить единство формата ВП.

"Но подчеркну, что политика Украины в отношении Восточного партнерства остается неизменной — мы не воспринимаем формат партнерства, как альтернативу для курса на евроинтеграцию. Восточное партнерство может способствовать и усиливать интеграцию, но не может ее заменить", — подытожил Кулеба.

Региональные альянсы

Во время визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу во Львов в начале октября Дмитрий Кулеба заявил, что Украина начала политику создания малых альянсов, пока мы не являемся членами ЕС и НАТО. Так появился Люблинский треугольник с участием Польши и Литвы, а также формат "квадриги" с Турцией, объединивший министров иностранных дел и обороны двух стран.

На следующей неделе, по словам Дмитрия Кулебы, в Украине состоится первый саммит Люблинского треугольника. А в начале 2022 года президент Турции Эрдоган посетит Украину для участия в заседании Стратегического совета высокого уровня вместе с Владимиром Зеленским.

Также читайте Альянс Украины и Турции: как Анкара может помочь нам вернуть контроль над Черным морем

Едва ли не важнейшим направлением сотрудничества остается Черное море. ТСН.ua уже писал, что в 2016 году в рамках НАТО Румыния выходила с инициативой создания совместной флотилии государств Черноморского региона. Но некоторые страны-члены Альянса заблокировали принятие решения, чтобы лишний раз не слить Россию. Как ни странно, среди них тогда была и Турция, хотя официальное решение не поддержала Болгария вместе с Германией и Францией.

ТСН.ua сообщал, что во время визита Мевлюта Чавушоглу во Львов, Киев и Анкара заявили о начале строительства (под Киевом) завода по совместному производству беспилотников Bayraktar. Именно их продажа Украине со стороны Турции очень слит Россию. А буквально недавно стало известно, что входящее в состав "Укроборонпрома" запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" будет поставлять реактивные двигатели Аи-322Ф для турецких беспилотных истребителей MIUS.

"Если взять Люблинский треугольник, когда Литва столкнулась с первой волной попыток Беларуси использовать мигрантов как оружие на границе, именно Украина была одной из первых, кто помог Литве. Я никогда не мог представить, что гуманитарная помощь может предоставляться в виде колючей проволоки. Когда началась вторая волна, и мы видим все эти картинки с границ Беларуси и Польши, оказалось, что именно Люблинский треугольник является оптимальным механизмом для координации действий", — отметил министр иностранных дел.

Да, по словам Дмитрия Кулебы, США – наш партнер в области безопасности номер один. Но и Люблинский треугольник, и Ассоциированное трио, усиливают евроинтеграционный и евроатлантический курс Украины.

"Почему мы это делаем? Не только потому, что хотим более тесных отношений с нашими ближайшими партнерами. Но и потому, что мы понимаем простую истину, и об этом нужно прямо говорить, — никто не будет защищать Украину лучше, чем мы сами. И для этого мы должны максимально укреплять отношения с теми государствами, которые готовы оказывать нам содействие", — подытожил Кулеба.