Внезапно возник судорожный синдром: трехмесячного младенца доставили во львовскую больницу на вертолете

Внезапно возник судорожный синдром: трехмесячного младенца доставили во львовскую больницу на вертолете

Ребенка вертолетом транспортировали впервые.

Трехмесячного младенца вертолетом доставили во львовскую больницу. Это впервые в регионе с тех пор как работает аэромедицинская эвакуация — спасают ребенка.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 5 октября.

У мальчика из района диагностировали судорожный синдром. Борт с малышом и мамой приземлился совсем рядом с детской больницей.

Маленького пациента передали медикам из реанимации.

На Львовщине в апреле запустили пилотный проект аэромедицинской эвакуации. С районов вертолетом ГСЧС доставили 9 пациентов, преимущественно с инсультами. Впоследствии борт спасателей забрали на сервисное обслуживание.

Почти четыре месяца аэромедицинская эвакуация не проводилась. Возобновила свою работу воздушная помощь сейчас. Отныне на круглосуточном дежурстве у медиков — полицейских вертолет.

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