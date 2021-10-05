Внезапно возник судорожный синдром: трехмесячного младенца доставили во львовскую больницу на вертолете

Ребенка вертолетом транспортировали впервые.
Трехмесячного младенца вертолетом доставили во львовскую больницу. Это впервые в регионе с тех пор как работает аэромедицинская эвакуация — спасают ребенка.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 5 октября.
У мальчика из района диагностировали судорожный синдром. Борт с малышом и мамой приземлился совсем рядом с детской больницей.
Маленького пациента передали медикам из реанимации.
На Львовщине в апреле запустили пилотный проект аэромедицинской эвакуации. С районов вертолетом ГСЧС доставили 9 пациентов, преимущественно с инсультами. Впоследствии борт спасателей забрали на сервисное обслуживание.
Почти четыре месяца аэромедицинская эвакуация не проводилась. Возобновила свою работу воздушная помощь сейчас. Отныне на круглосуточном дежурстве у медиков — полицейских вертолет.