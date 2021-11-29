Внезапно выбежал из леса на дорогу: в Ровенской области лося сразу сбили два автомобиля (видео)

Внезапно выбежал из леса на дорогу: в Ровенской области лося сразу сбили два автомобиля (видео)

Животное бросилось под колеса сразу двух машин, автомобили сильно повредило, а само погибло.

В субботу, 27 ноября, в Ровенской области лось спровоцировал аварию. Произошло это на трассе Киев-Ковель-Ягодин, близ села Федоровка Сарненского района.

Как рассказали водители, лось внезапно выбежал из леса на дорогу, говорится в выпуске ТСН.Ранок. Первый водитель не смог обойти его и сбил животное на скорости. От удара лося отбросило на встречную, где ехал водитель другой легковушки. И животное попало под колеса второй раз. Оба водителя говорят, что сильно испугались. Они не пострадали. Однако их машины повредило изрядно. Животное от столкновения погибло.

В Ровенской области дикий лось бросился под колеса сразу двух машин

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