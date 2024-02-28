"Внимание фермер, русский в курятнике": как в Варшаве состоялся протест аграриев и почему там вспыхнули конфликты

В Варшаве продолжался массовый марш аграриев. Пешим ходом они шли к Сейму, а затем к Дому правительства. Движение в польской столице было парализовано. На несколько часов остановили общественный транспорт - курсировало лишь метро. В марше приняли участие около 10 тысяч человек. Фермеры приехали в столицу, чтобы еще громче заявить о своих требованиях. Они протестуют против "зеленого" курса ЕС и против импорта сельхозпродукции из Украины.

Об этом говорится в сюжете корреспондента "Радио Свобода" Натальи Волосацкой.

Почему протестуют фермеры в Польше

Польские фермеры провели в Варшаве многотысячный марш. Несмотря на призывы полиции не использовать пиротехнику, аграрии бросали петарды и жгли файеры. На марш фермеры начали съезжались с утра со всей Польши. Это был организованный процесс, добирались преимущественно автобусами.

"Говорят, приехали в Варшаву чтобы их голос наконец услышали. Требования фермеров в последнее время неизменны - отказ от европейского зеленого курса и запрет на неконтролируемый, по их мнению, ввоз аграрной продукции Украины. Кроме фермеров на марше мы встретили лесников, охотников и шахтеров", - говорит Наталка Волосацкая.

Протест польских фермеров / Фото: Associated Press

Что говорят пикетчики

"Посмотрите какие цены на зерно, это достойно кары. Фермеры просто пойдут на зеленую траву, будут грызть. Это ужас. Я сам фермеры и мое прошлогоднее зерно все на складах, негде продать, разве за копейки, не знаю, что это будет дальше", - говорит фермер Марчик.

"Я не фермер, я горняк, но мы поддерживаем протест. Мы против того глупого зеленого порядка в целом ЕС. Так что будем надеяться, что будут уступки и все это уладится. Еще не было такой власти, чтобы победила народ", - говорит шахтер Рышард Пшибильский.



От центра Варшавы фермеры пошли к Сейму чтобы передать спикеру свои требования. Также аграрии хотели встретиться с премьер-министром, но Дональд Туск был с визитом в Чехии.

Фермерам очень не понравилось заявление Туска о внесении пунктов пропуска на границе с Украиной к объектам критической инфраструктуры. По мнению протестующих, это подготовка к силовому решению проблемы.

Протест фермеров

Некоторые поляки считают, что россияне подстрекают фермеров

Возле Сейма мы заметили плакат с надписью "внимание фермер, русский в курятнике". Женщина, которая его держала, кстати тоже фермерка объяснила содержание транспаранта.

"Мы поляки, которые поддерживаем фермеров, но также поддерживаем украинцев. Сейчас мы должны объединиться в борьбе с врагом. Нас подстрекает российская пропаганда, хотят отвлечь внимание от войны в Украине и сейчас используют для этого фермеров, фермеров используют для того чтобы пересказывать антиукраинскую и антиевропейскую риторику. Мы с Украиной и будем до победы!", - говорит участница митинга Агата.

Другие участники акции выкрикивали "бандеровка, украинка" и в конце концов отобрали у женщины плакат.

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Напомним, тысячи польских фермеров устроили в центре Варшавы 27 февраля самую большую за последнее время акцию протеста. Они держат в руках плакаты с перечеркнутыми украинскими флагами и притащили соломенный танк Abrams.

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