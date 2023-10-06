"Внук сказал, что нет ничего живого": рассказы свидетелей, имена и фото погибших в атаке по Грозе

Во время террористической атаки по Грозе погиб сын военного и другие родные, за которым устроили поминальный обед. Сын защитника тоже был бойцом.

Россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по кафе-магазину в селе Гроза на Харьковщине, где как раз около 60 человек собрались на поминальный обед за погибшим украинским военным. Жертвами теракта стал 51 человек – практически половина жителей маленького села.

Информпродюсеры программы "Сніданок з 1+1" собрали информацию о погибших в результате удара по Грозе, рассказы их родных и свидетелей атаки.

Так, удалось пообщаться с Сергеем, который родился и вырос в Грозе, но сейчас проживает в другом месте. Мужчина поделился, что во время ракетного удара по селу погибло очень много его друзей. В Грозе сейчас живут родители Сергея.

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По словам мужчины, свидетелей атаки фактически не было, ведь все, кто находился на месте удара или неподалеку, либо сразу погибли, либо – в тяжелом состоянии в больнице из взрывными травмами и ожогами более 80% тела.

Во время атаки товарищ Сергея находился дома в 700 м от места удара. Там погиб его отец. Мужчина сказал – все произошло настолько быстро, что он ничего не видел.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Первые сведения о погибших в с. Гроза в Харьковской области

В Грозе погиб сын военного, за которым были поминки

Сергей также рассказал, что его товарищ, экс-военный Денис Козырь хотел провести в Грозе перезахоронение своего отца Козыра Андрея, погибшего на фронте в начале марта.

До войны Денис вместе с отцом находились в Польше. Однако в первые дни полномасштабного вторжения мужчины приехали во Львов, пришли в военкомат, откуда их направили на учебу, а затем отправили в Попасную. Сына с отцом разделили в разные группы. После трех дней боевых действий Андрей получил смертельное ранение в шею. Его похоронили на военном кладбище в Днепропетровской области.

Сын Денис продолжал служить, а в июне уволился по состоянию здоровья. Мужчина переехал в Грозу, где женился. Денис собрал все документы, чтобы вернуть тело отца и перезахоронить его на малой родине. Так и поступил.

После перезахоронения защитника на поминальный обед в местном кафе собралось около 60 человек. В общей сложности были приглашены 100 человек, но кое-кто опаздывал, а кто-то не смог прийти из-за работы. В частности, в кафе пришли Денис с женой, дедушкой, бабушкой и тещей. Все, к сожалению, погибли.

Что говорят жители Грозы об атаке

Житель Грозы Александр рассказал, что во время российского удара погибли его брат, мама и невестка.

"Уничтожили одним ударом пол села", – отметил мужчина.

Местная жительница Татьяна поделилась, что в момент атаки находилась дома и хозяйничала.

"Услышали взрыв. Внук прибежал и сказал, что здесь нет ничего живого. Зятя нашли уже, а дочь и сваху не нашли еще", – сказала со слезами Татьяна.

Имена и фото погибших в Грозе

Жертвами вражеской атаки стали семейная пара Алина и Максим. Без родителей остались двое маленьких детей.

Погибшие супруги в результате ракетного удара по Грозе на Харьковщине/Фото из соцсетей

Погиб Денис Козырь вместе с женой, дедушкой, бабушкой и тещей.

Погибшие в Грозе Денис Козырь с женой/Фото из соцсетей

Андрей Козырь, которого поминали, – второой справа на фото. Его сын Денис – слева на фото.

Погибший военный Денис Козырь, которого поминали в Грозе, и его сын/Фото из соцсетей

Ирина Харбака погибла вместе с сестрой своего мужа Татьяной Харбакой.

Погибшая в результате ракетного удара по Грозе Ирина Харбака/Фото из соцсетей

Погибшая в результате ракетного удара по Грозе Татьяна Харбака/Фото из соцсетей

Погибла Тамара Соляник – учитель математики в ПТУ пгт Шевченково Купянского района.

Погибшая в результате ракетного удара по Грозе Тамара Соляник/Фото из соцсетей

Среди погибших – учительница Елена Крисевич.

Погибшая в результате ракетного удара по Грозе Елена Крисевич/Фото из соцсетей

Погибшая в Грозе Елена Крисевич (с тюльпанами на фото)/Фото из соцсетей

В редакцию "Сніданку" обратилась Валерия, которая попросила предоставить какую-либо информацию о ее маме – 47-летней Анжелике Герасименко, которую до сих пор не нашли после ракетной атаки.

Что известно о ракетном ударе по Грозе в Харьковской области

Оккупанты атаковали село Гроза Купянского района Харьковщины посреди дня 5 октября, нанеся прицельный удар ракетой "Искандер" по местному кафе-магазину. Там как раз на поминальный обед за погибшим военным собрались до 60 человек: 51 из них стали жертвами атаки (в частности, один ребенок), еще шесть человек получили ранения (среди них – ребенок). После теракта людей искали под завалами здания. Спасательная операция уже завершена.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что одной ракетой была убита половина жителей Грозы, ведь в селе в общей сложности проживали всего до 100 человек.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Спасательные работы на Харьковщине завершены! Последняя информация с места удара по кафе, где были поминки

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