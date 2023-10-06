"Внук сказал, что нет ничего живого": рассказы свидетелей, имена и фото погибших в атаке по Грозе

Во время террористической атаки по Грозе погиб сын военного и другие родные, за которым устроили поминальный обед. Сын защитника тоже был бойцом.
Россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по кафе-магазину в селе Гроза на Харьковщине, где как раз около 60 человек собрались на поминальный обед за погибшим украинским военным. Жертвами теракта стал 51 человек – практически половина жителей маленького села.
Информпродюсеры программы "Сніданок з 1+1" собрали информацию о погибших в результате удара по Грозе, рассказы их родных и свидетелей атаки.
Так, удалось пообщаться с Сергеем, который родился и вырос в Грозе, но сейчас проживает в другом месте. Мужчина поделился, что во время ракетного удара по селу погибло очень много его друзей. В Грозе сейчас живут родители Сергея.
По словам мужчины, свидетелей атаки фактически не было, ведь все, кто находился на месте удара или неподалеку, либо сразу погибли, либо – в тяжелом состоянии в больнице из взрывными травмами и ожогами более 80% тела.
Во время атаки товарищ Сергея находился дома в 700 м от места удара. Там погиб его отец. Мужчина сказал – все произошло настолько быстро, что он ничего не видел.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Первые сведения о погибших в с. Гроза в Харьковской области
В Грозе погиб сын военного, за которым были поминки
Сергей также рассказал, что его товарищ, экс-военный Денис Козырь хотел провести в Грозе перезахоронение своего отца Козыра Андрея, погибшего на фронте в начале марта.
До войны Денис вместе с отцом находились в Польше. Однако в первые дни полномасштабного вторжения мужчины приехали во Львов, пришли в военкомат, откуда их направили на учебу, а затем отправили в Попасную. Сына с отцом разделили в разные группы. После трех дней боевых действий Андрей получил смертельное ранение в шею. Его похоронили на военном кладбище в Днепропетровской области.
Сын Денис продолжал служить, а в июне уволился по состоянию здоровья. Мужчина переехал в Грозу, где женился. Денис собрал все документы, чтобы вернуть тело отца и перезахоронить его на малой родине. Так и поступил.
После перезахоронения защитника на поминальный обед в местном кафе собралось около 60 человек. В общей сложности были приглашены 100 человек, но кое-кто опаздывал, а кто-то не смог прийти из-за работы. В частности, в кафе пришли Денис с женой, дедушкой, бабушкой и тещей. Все, к сожалению, погибли.
Что говорят жители Грозы об атаке
Житель Грозы Александр рассказал, что во время российского удара погибли его брат, мама и невестка.
"Уничтожили одним ударом пол села", – отметил мужчина.
Местная жительница Татьяна поделилась, что в момент атаки находилась дома и хозяйничала.
"Услышали взрыв. Внук прибежал и сказал, что здесь нет ничего живого. Зятя нашли уже, а дочь и сваху не нашли еще", – сказала со слезами Татьяна.
Имена и фото погибших в Грозе
Жертвами вражеской атаки стали семейная пара Алина и Максим. Без родителей остались двое маленьких детей.
Погиб Денис Козырь вместе с женой, дедушкой, бабушкой и тещей.
Андрей Козырь, которого поминали, – второой справа на фото. Его сын Денис – слева на фото.
Ирина Харбака погибла вместе с сестрой своего мужа Татьяной Харбакой.
Погибла Тамара Соляник – учитель математики в ПТУ пгт Шевченково Купянского района.
Среди погибших – учительница Елена Крисевич.
В редакцию "Сніданку" обратилась Валерия, которая попросила предоставить какую-либо информацию о ее маме – 47-летней Анжелике Герасименко, которую до сих пор не нашли после ракетной атаки.
Что известно о ракетном ударе по Грозе в Харьковской области
Оккупанты атаковали село Гроза Купянского района Харьковщины посреди дня 5 октября, нанеся прицельный удар ракетой "Искандер" по местному кафе-магазину. Там как раз на поминальный обед за погибшим военным собрались до 60 человек: 51 из них стали жертвами атаки (в частности, один ребенок), еще шесть человек получили ранения (среди них – ребенок). После теракта людей искали под завалами здания. Спасательная операция уже завершена.
В Харьковской областной прокуратуре отметили, что одной ракетой была убита половина жителей Грозы, ведь в селе в общей сложности проживали всего до 100 человек.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Спасательные работы на Харьковщине завершены! Последняя информация с места удара по кафе, где были поминки
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