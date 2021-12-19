Во дворе не осталось живого места: шкуродер в упор расстрелял соседских собак, а затем добивал камнем

Во дворе не осталось живого места: шкуродер в упор расстрелял соседских собак, а затем добивал камнем

Соседи по кооперативу рассказывают – один из мужчин раньше уже травил собак.

В дачном кооперативе в Одесской области двое мужчин ворвались во двор с ружьями и устроили кровавую расправу над животными, чтобы отомстить соседям, с которыми давно конфликтуют. Дачники уверяют — один из живодеров раньше уже травил здешних собак, но тогда это было трудно доказать. Теперь есть все доказательства, потому что расстрел зафиксировала камера.

Об этом 18 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Трехмесячного щенка мужчина расстрелял почти в упор. Собачье любопытство стало для песика фатальным – говорит его хозяин Олег Сансиев.

Когда двое мужчин с ружьями ворвались во двор Олега, там было шесть собак – его и соседских, которых Олег зимой подкармливает до приезда хозяев. Все стерилизованы. Один из нападавших имеет овчарку. Когда выгуливал ее летом, местные псы к ней задирались. Поэтому постоянно ссорился с соседями. Наконец взялся за ружье. Во дворе не осталось живого места.

Трое псов скрылись после первого же выстрела. Трое не успели. Щенка убили сразу, Еще одна собака после двух пуль была еще живой, ее добивали уже камнем.

Нападавшие были уверены в полной безнаказанности. Знали, что хозяина на даче нет. Вдруг заметили камеру наблюдения. И начали заметать следы. Унесли с собой тела животных, и до прибытия полиции избавились и от них, и от оружия. В настоящее время – открещиваются от содеянного. Но оба – на записи вполне узнаваемы. Соседи по кооперативу рассказывают – один из мужчин раньше уже травил собак.

В дачном кооперативе Одесской области двое мужчин устроили кровавую расправу над животными

Летом люди в полицию так и не обратились. Говорят, доказать издевательства над животными было бы тяжело. Сейчас – надеются – наказание неотвратимо.

Сейчас Олег выхаживает уцелевшего раненого пса – тот успел спрятаться от живодеров. Собака теперь без глаза. Но ветеринары обещают, что он выживет. Полиция начала уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Нападающим грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе сняли случай жестокого обращения с животным. Пожилая женщина избивала своего пса бойцовской породы поводком по морде.

В Украине с 8 августа 2021 года вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.

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