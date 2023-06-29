Во Франции вводят жесткие меры по остановке уличных беспорядков, в которых пострадало уже 170 копов

Во Франции не утихают массовые беспорядки из-за убийства стражами порядка подростка алжирского происхождения, уже полторы сотни арестованных после нападений на полицейские участки, школы и мэрии. Этой ночью на улицы страны выйдут сорок тысяч полицейских, чтобы предотвратить вандализм. Протестующие же – не собираются останавливаться и требуют справедливости, говорится в ТСН.

Разбитые витрины, опрокинутые и горящие авто, забросанные фейерверками и "коктейлями Молотова" полицейские — Франция не спит уже две ночи с тех пор, как в небольшом городе Нантер, в западном пригороде Парижа, полицейские застрелили 17-летнего Наэля.

Парень управлял без прав, когда его остановили для проверки. Сначала полицейские утверждали, что он отказался подчиниться их требованиям, попытался наехать на них и скрыться, потому и открыли огонь. Но кадры, снятые прохожим, показывают совсем другое — на них видно, что Наэль разговаривает с копнами через окно, и точно не пытается их переехать, когда раздается выстрел. После этого раненый водитель пытается скрыться, проезжает несколько метров, машина врезается в столб. Юноша скончался на месте.

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Новость возмущает соседей юноши, они выходят на протест. “Это молодой человек, очень добрый, не злой или хулиган. То, как о нем писали СМИ, это неправда. Мама воспитывала его хорошо. Да, он управлял без прав, он пытался убежать, но он не должен был быть убит. Они не должны были стрелять”, — утверждает сосед убитого Мохаммед.

В конце концов о том, что полицейские не должны открывать огонь против подростка, говорит и французская прокуратура. Остановившие Наэля правоохранители сейчас под следствием. Семья и друзья погибшего надеются на справедливое расследование, ведь речь может идти не только о превышении полномочий полиции. Французских правоохранителей правозащитники не раз обвиняли в расизме, так что убийство подростка северо-африканского происхождения выводит на улицы тысячи человек в десятках городов.

Не все из них протестуют мирно, некоторые поджигают полицейские участки и органы власти, крушат витрины и транспорт. / Фото: Associated Press

Не все из них протестуют мирно, некоторые поджигают полицейские участки и органы власти, крушат витрины и транспорт. Из-за напряженной ситуации президент Макрон созывает экстренную встречу Кабмина. В столкновениях, сообщает Министерство внутренних дел Франции, уже пострадали 170 полицейских. Почти столько же протестующих оказались за решеткой. "Конечно, тех, кто поджигал школы и ратуши, найдут, арестуют и привлекут к ответственности. Я хочу вам сказать, что ответ правительства будет допустимо жестким, и с этого вечера все должны понимать, что порядок будет восстановлен”, — уверяет министр.

Пока расследование обстоятельств смерти Наэля продолжается, на французские улицы собираются выходить усиленные патрули. Сорок тысяч правоохранителей будут дежурить, чтобы законные протесты уже третью ночь не завершились массовыми беспорядками.

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