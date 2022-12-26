Во Франции высказали четкую позицию по переговорам Москвы и Киева: "Это украинцам решать, когда и как начинать"

Глава Комитета французского парламента по вопросам национальной обороны и Вооруженных сил Том Гасильюд высказал позицию по переговорам между Украиной и РФ. Он подчеркнул, что только украинский народ должен "решать, когда и как начинать переговоры".

Об этом французский чиновник сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Мы должны оставаться скромными по поводу того, чем закончится война. Это украинцам решать, когда и как начинать переговоры. Тем временем мы должны продолжать поддерживать Украину. Это не мешает нам совместно демонстрировать ответственность и умеренность, чтобы избежать закручивания спирали смертей. В связи с этим с этим, я приветствую покой польских властей, когда украинская ракета поразила их национальную территорию", — сказал он.

Что касается ядерных угроз России, то, по мнению Тома Гасильюда, Путин понял, что ответ Запада будет жестоким.

"Все главные страны четко высказались по поводу ядерной угрозы. Последние заявления Путина показывают, что он понял", — считает он.

Применит ли Путин ядерное оружие

Из-за того, что российская армия терпит неудачи на поле боя, глава Кремля Владимир Путин прибег к ядерным угрозам и ракетному террору украинцев. Аналитики американского Института изучения войны считают, что он не намерен ее использовать.

Ранее эксглава МИД Украины Павел Климкин заявил, что заявления диктатора Владимира Путина о ядерной триаде являются стандартным "размахиванием ядерной дубиной", ведь ядерное оружие остается последним и единственным козырем диктатора.

Кроме того, ранее российский политический аналитик Валерий Соловей считает, что Путин морально и психологически готов использовать ядерное оружие, но уже не уверен, что такой приказ будет выполнен.

Джо Байден готов к переговорам с Путиным

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