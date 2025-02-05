Во Франковске на ТЦКашника и копа напали агрессивные мужчины: как это закончилось

В Ивано-Франковске на военного с ТЦК и патрульного напали агрессивные мужчины, которые нецензурно выражались и угрожали физической расправой. Как это кончилось?

В Ивано-Франковске к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину из-за нападения на военного с ТЦК и правоохранителя. Он и другие подозреваемые напали на потерпевших, когда те выполняли свои служебные обязанности.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, событие произошло 29 ноября 2024 года на улице Галицкой на территории одного из шиномонтажей. Военный с ТЦК в сопровождении правоохранителя выполнял задание по оповещению военнообязанных и проверки военно-учетных документов. Во время этого к ним подошли мужчины, среди которых был и подсудимый. Они окружили военного и копа и начали выталкивать из шиномонтажа. В то же время жители Франковска угрожали военному и полицейскому физической расправой и выкрикивали оскорбительные фразы.

Материалы дела

В ходе досудебного следствия подсудимый вину признал и заключил соглашение с прокурором. Также он "внес добровольный взнос на счет Вооруженных сил Украины". Сколько именно в материалах суда не указано.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.114-1 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы. Жителя Прикарпатья освободили из-под стражи, установив 2 года испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, с начала 2025 года в Украине зафиксировано 9 терактов, которые произошли вблизи или в помещении ТЦК.

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