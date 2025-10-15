Хулигана задержала полиция / © УНІАН

В Ивано-Франковске на 17 тыс. грн оштрафовали мужчину из-за хулиганства на остановке общественного транспорта.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

По данным суда, 28 сентября 2025 года на остановке общественного транспорта прохожая увидела, как незнакомец нецензурно выражается в сторону женщины и ребенка. Она вступилась за людей и сделала мужчине замечание.

Однако агрессор не остановился, он подошел к женщине и начал показывать ей свой половой орган, ругаясь при этом. Это продолжалось 2 минуты. Потерпевшая вызвала полицию.

На суде обвиняемый вину признал и раскаялся.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.1 ст. 296 УК Украины. Его оштрафовали на 17 000 грн.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

