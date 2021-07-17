Во Львов без боевых потерь вернулись бойцов легендарной 80-й отдельной десантно-штормовой бригады

Военных встретили торжественно, кое-кого из бойцов наградили.

Во Львове торжественно встретили бойцов легендарной 80-й отдельной десантно-штормовой бригады.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Наталья Волосацкая.

Они восемь месяцев выполняли боевые задачи на луганском направлении. Родные, волонтеры и незнакомые люди ждали защитников на плацу воинской части с цветами и словами благодарности на плакатах.

Бойцов, отличившихся во время этой ротации, наградили медалями и новыми военными званиями. Но самое главное — львовские десантники вернулись без потерь.

«Было очень трудно, но я знал, что меня ждут, это где это приносило надежду, облегчение, что все будет хорошо», — уверяет военный.

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