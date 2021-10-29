Во Львове госпитализировали 6-летнего мальчика с коронавирусом, которого мать оставляла в гостинице самого и голодного

Во Львове госпитализировали 6-летнего мальчика с коронавирусом, которого мать оставляла в гостинице самого и голодного

Ребенка забрали, когда мама как раз отходила после попойки.

Оставался голодный, без присмотра, а потом выяснилось еще и с коронавирусом. Во Львов в больницу «Охматдет» забрали 6-летнего мальчика, о котором сообщили работники гостиницы.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Сначала они позвонили в полицию и рассказали о ненадлежащих условиях содержания ребенка. Оказалось, женщина, снимающая в гостинице номер, ночью идет работать и покидает 6-летнего сына одного. Часто ребенок был голоден, отели подкармливали его, и каждый раз видели в номере беспорядок. Когда копы приехали по вызову, застали 24-летнюю мать после перепоя. Ребенка забрали и хотели увезти в приют. Но после осмотра врачами, выяснилось, что у мальчика коронавирус. Его срочно доставили в «Охматдет».

О состоянии ребенка больше смотрите в вечернем выпуске ТСН.

Во львовскую больницу "Охматдет" забрали брошенного 6-летнего мальчика из COVID-19 | Новости Украины

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