Во Львове госпитализировали 6-летнего мальчика с коронавирусом, которого мать оставляла в гостинице самого и голодного

Ребенка забрали, когда мама как раз отходила после попойки.
Оставался голодный, без присмотра, а потом выяснилось еще и с коронавирусом. Во Львов в больницу «Охматдет» забрали 6-летнего мальчика, о котором сообщили работники гостиницы.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Сначала они позвонили в полицию и рассказали о ненадлежащих условиях содержания ребенка. Оказалось, женщина, снимающая в гостинице номер, ночью идет работать и покидает 6-летнего сына одного. Часто ребенок был голоден, отели подкармливали его, и каждый раз видели в номере беспорядок. Когда копы приехали по вызову, застали 24-летнюю мать после перепоя. Ребенка забрали и хотели увезти в приют. Но после осмотра врачами, выяснилось, что у мальчика коронавирус. Его срочно доставили в «Охматдет».
О состоянии ребенка больше смотрите в вечернем выпуске ТСН.