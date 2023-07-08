Во Львов приехали Зеленский и командиры "Азовстали": фото и подробности

Во Львов в субботу, 8 июля, приехали президент Украины Владимир Зеленский и командиры защитников "Азовстали" – Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Они встретятся с жителями города на проспекте Свободы, возле памятника Тарасу Шевченко.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Известно, что кортеж с президентом Украины и командирами защитников "Азовстали" прибыл во Львов ориентировочно в 21.00 8 июля. В центре Львова, на проспекте Свободы, возле памятника Тарасу Шевченко сразу начали собираться львовяне, чтобы встретить президента и легендарных военных.

Как во Львове ждали визит Зеленского / Фото: Радио Свобода

Перед тем, как прибыть на проспект Свободы, Зеленский во Львове пообщался с журналистами и отметил важность возвращения командиров защитников "Азовстали" домой.

"Сегодня, в 500-ый день войны мы вернули домой, в Украину пятерых наших героев, Героев Украины, командиров защиты Мариуполя и "Азовстали" - Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлегу. Они воевали ради Украины, героически воевали, абсолютно. Они прошли через российский плен, потом более 300 дней они были в Турции, им пора быть дома", - сказал он.

В 22.10 кортеж с защитниками Мариуполя и Зеленским прибыл в центр города.

Также известно, что во Львов приехали митрополит ПЦУ Эпифаний, глава УГКЦ Святослав и представители духовенства разных украинских конфессий. Во время мероприятия планируется "Молитва за Украину" – молебен к 500-му дню войны.

На месте также присутствуют мэр Львова Андрей Садовый, премьер-министр Денис Шмигаль и областные власти.

После прибытия Зеленского начался молебен за Украину. После его окончания президент поздравил духовенство и ушел с площади, он не выступал.

Зеленского встречают в центре Львова / Фото: сайт Радио Свобода

У пропагандистов РФ из-за приезда президента Зеленского и защитников Мариуполя во Львов произошла истерика. Они призывают ударить "высокоточным оружием" по украинцам.

Соловьев призывает снова обстрелять Львов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.

Отметим, что 21 сентября 2022 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" — на 55 оккупантов.

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