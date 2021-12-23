Во Львов вертолетом госпитализировали больную 7-летнюю девочку и мужчину с инфарктом: видео

Во Львов вертолетом госпитализировали больную 7-летнюю девочку и мужчину с инфарктом: видео

Пациенты нуждались в срочной госпитализации.

Семилетнюю пациентку доставили во Львов аэромедицинской эвакуацией. Медики в Самборе диагностировали у девочки кишечную непроходимость и решили немедленно ее транспортировать во львовский Охмадит.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, сейчас маленькая пациентка в состоянии средней тяжести, врачи за ней наблюдают.

Также медицинский вертолет спас еще одну жизнь — доставил во Львов из горного района 65-летнего мужчину, у которого случился инфаркт.

Медицинский вертолет доставил во Львов 7-летнюю девочку и 65-летнего мужчину | Новости Украины

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