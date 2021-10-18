Во Львове 11-летний мальчик внезапно впал в кому: его срочно госпитализировали вертолетом

Мальчик находится в тяжелом состоянии.
В Львове в больницу вертолетом госпитализировали 11-летнего мальчика. Ребенок внезапно впал в кому. Медлить нельзя было ни минуты, говорят медики.
Об этом 18 октября говорится в сюжете ТСН.12:00.
Мальчик проживает в горном районе, дорога автомобилем в больницу заняла бы более 2 часов. Поэтому врачи решили применить аэромедицинскую эвакуацию.
Мальчика доставили в львовскую детскую больницу. Медики говорят, его состояние — тяжелое. Что привело к коме — диагностируют.
Напомним, во Львове в больнице увеличивают количество мест для больных коронавирусом.
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