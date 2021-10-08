Во Львове 2-метровая секция забора парка развлечений привалила 61-летнюю женщину

Парк закрыли для посетителей.
Во Львове забор чуть не убил 61-летнюю женщину. Она гуляла с маленькими детьми в центральном парке культуры и на нее упала одна из секций 2-метровой ограждения развлекательной зоны "Парк динозавров".
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Свидетели вызвали скорую, пострадавшую госпитализировали и уже провели первую операцию. Медики говорят, что у нее разбита нога и сломана ключица. Впереди — еще одна операция и длительное лечение.
Работники парка, где упал забор, оправдываются, что это произошло из-за сильного ветра. Вроде ограда не выдержала порывов. После инцидента парк до конца дня закрыли для посещения.
Кто должен был отвечать за состояние забора и действительно его повалил ветер на месте выясняет наша съемочная группа, больше смотрите в следующих выпусках ТСН.
Напомним, что в прошлом месяце бетонная плита чуть не убила мужчину в Херсоне. Часть конструкции с крыши продуктового магазина, пристроенного к многоэтажки, упала прямо на тротуар, где как раз шел прохожий.
А несколькими днями ранее в Харькове на школьном стадионе ребенка привалило футбольными воротами. Мальчика госпитализировали, и он был в реанимации в тяжелом состоянии.