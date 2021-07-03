Во Львове 4-летний мальчик выпал из окна 6 этажа: как чувствует себя ребенок

Во Львове 4-летний мальчик выпал из окна 6 этажа: как чувствует себя ребенок

Мальчик отделался легкими травмами после падения с 20-метровой высоты.

Во Львове четырехлетний мальчик отделался легкими травмами после падения с 20-метровой высоты. Ребенок выпал с шестого этажа.

Об этом говорится в выпуске ТСН.19.30 3 июля.

Пока родители были в другой комнате, ребенок открыла окно, перегнулся и упал. К счастью — на траву. В полиции говорят: семья благонадежная, поэтому трактуют это как несчастный случай.

Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и компрессионный перелом четырех позвонков грудного отдела позвоночника. За ним пока наблюдают. Но по прогнозам — через неделю уже выпишут домой.

"Не выявлено каких-либо повреждений органов брюшной полости, которые бы требовали хирургических вмешательств. Угрозы жизни нет. Ему повезло, потому что случаи, когда выпадают из окна 3-го, 4-го, 5-го этажа, которые встречаются довольно часто, заканчивается летально", — говорит заведующий хирургии Львовской городской детской больницы Игорь Роменюк.

Новости Украины: во Львове 4-летний мальчик выпал с 6 этажа и уцелел

Напомним, в Кременчуге Полтавской области из окна многоэтажки выпала 5-летняя девочка. От полученных травм ребенок погиб на месте.

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