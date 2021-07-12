Во Львове 48-летняя женщина "заминировала" главное управление полиции: фото, видео

За такой поступок теперь львовянке грозит тюрьма.

6 лет за решеткой грозит львовской псевдоминувальнице. 48-летняя женщина сообщила о заложенной взрывчатке в зданиях главного управления полиции и одного из райотделов.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

Помещение обследовали, никакой опасности там не обнаружили. А подозреваемую задержали в тот же день. Звонила она, как оказалось, с телефона матери. Мотивы поступка — сообщить отказалась.

Новости Украины: 6 лет тюрьмы грозит львовской псевдоминеру

Напомним, 6 июля в Киеве поступило сообщение о массовом минировании. Взрывчатку искали в Киевском горсовете и в трех торговых центрах, но не нашли.

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