Во Львове 5-летней девочке пересадили почку от 9-месячного младенца: подробности уникальной операции

Операция прошла успешно и девочка сможет в следующем году пойти в школу.
Во Львове 5-летний девочке успешно трансплантировали почку. Врачи диагностировали у нее недуг, который вызывает острую почечную недостаточность. Донором для девушки стал 9-месячный младенец, у которого констатировали смерть мозга и родители согласились на забор органов.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марии Кужик.
Кишечная инфекция спровоцировала тяжелую болезнь почек
Почку 5-летней девочке пересаживали во Львове в Западном детском медцентре. Орган девочке привезли из Киева. Родители 5-летней Снежаны очень волновались из-за операции. Они рассказали, что их дочь живет с почечной недостаточностью почти 5 лет. Мама Мария Саган говорит, что все началось с обычной кишечной инфекции, вызвавшей осложнение.
"Снижались показатели гемоглобина, тромбоцитов, в почках образовывались маленькие тромбы, затромбировавшие все сосуды почек", — говорит руководитель клиники детской неврологии, диализа и трансплантации почки Роман Андруневич.
Болезнь прогрессировала очень быстро. Мама Снежаны до сих пор помнит каждый день после госпитализации дочери.
"Мы были в районном центре, потом уехали в Охматдет и на 5 день в Охматдете, во вторник, нам стало так плохо, что нас скорой доставили сюда", — говорит Мария Саган.
Снежана все это время была на перитонеальном диализе. Без него девочка не выжила бы, но и с ним показатели ставали все хуже. Ребенок нуждался в немедленной трансплантации, говорят врачи.
"Почка влияет на показатели крови, синтезируются определенные гормоны, на параметры роста, набора массы тела. Обычно те детки, которые имеют почечную недостаточность и находятся на почечной заместительной терапии, они отстают от своих сверстников в плане физического развития", — говорит Роман Андруневич.
Донором девочки стал 9-месячный младенец
Донором Снежаны стала девятимесячная девочка, у которой констатировали смерть мозга и ее родители согласились на забор органов.
"Младший донор в Украине. Это редко случается, поскольку доноров детей практически нет. Большая благодарность и уважение родителям этого ребенка. Мы сочувствуем их боли потери, однако мы очень благодарны им за такую позицию", — говорит детский хирург, врач-трансплантолог Андрей Кузык.
Медики рассказали о сложности операции
Медики говорят, трансплантация от ребенка к ребенку – сложнее такой же операции у взрослых.
"Калибр сосудов мал. Когда мы оперируем больших детей или взрослых, то калибр сосудов больше", — говорит Андрей Кузик.
Несмотря на разницу в возрасте донора и реципиента, их вес отличался всего на несколько килограммов – говорят медики. Так что трансплантация прошла успешно. Снежана в реанимации, чувствует себя хорошо.
Родители Снежаны говорят, что ждали 5 лет трансплантации и после успешной операции не сдерживали слез.
Уже скоро, обещают врачи, у Снежаны и его родителей начнется новый этап без диализа. И в следующем году девочка сможет пойти в школу, что еще несколько недель назад казалось несбыточной мечтой.
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Напомним, в Киеве провели уникальную операцию на мозге 16-летней девушки.
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