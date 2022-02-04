Во Львове арматура слетела с грузовика и попала в пассажирку другого авто: медики рассказали о состоянии женщины

Врачи говорят: пострадавшая выжила, но ее состояние до сих пор средней тяжести.
Недалеко от Львова от грузовика во время движения отвалился тент на металлическом каркасе и пробил лобовое стекло встречного авто. Он попал в 53-летнюю женщину, сидевшую на пассажирском сиденье. Сейчас за жизнь потерпевшей борются медики.
Об этом 4 февраля говорится в сюжете ТСН.16:45.
Пострадавшую госпитализировали в больницу "скорой помощи". Водитель говорит: тент снесло ветром. Хорошо ли он был закреплен – теперь выясняют следователи. Водителю фуры грозит три года ограничения свободы. Врачи говорят: пострадавшая выжила, но ее состояние до сих пор средней тяжести.
"Поступила она в тяжелом посттравматическом шоковом состоянии. На время госпитализации было решено взять пациентку в операционную, потому что были раны на лице. Во время работы хирургов был установлен такой диагноз как отрыв скуловой кости", — рассказала заместитель директора Первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец.
Напомним :
- Сегодня, 4 февраля, в селе Сокольники Львовского района из грузовика "МАЗ" отвалилась арматура и попала в пассажирку авто, ехавшего навстречу. Инцидент произошел около 09:10.