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Во Львове бывший высокопоставленный чиновник ЛКП под предлогом мобилизации «обманул» соседа на 18 тысяч долларов: всё закончилось неожиданно
Во Львове бывший заместитель директора ЛКП «Львовспецкоммунтранс» выманил у соседа 18 тысяч долларов под предлогом переправки уклонистов за границу, чтобы якобы вернуть старый долг.
Лычаковский районный суд Львова вынес приговор бывшему заместителю директора ЛКП «Львовспецкоммунтранс», которого задержали во время передачи 10 тысяч долларов за якобы переправку уклонистов за границу. Однако в суде дело приняло неожиданный оборот: оказалось, что у мужчины не было никаких связей на границе, а он лишь выдумывал истории, чтобы «вытянуть из своего знакомого старый долг в 19 тысяч долларов».
Об этом говорится в материалах суда.
18 тысяч долларов на улице Пасечной и задержание СБУ
Как установил суд, в январе и апреле 2024 года обвиняемый дважды получал деньги от своего соседа, который на тот момент уже находился под контролем правоохранительных органов:
12 января 2024 года: возле дома по ул. Пасечной, 62А в Львовеянин получил 8 000 долларов США (более 303 тыс. грн) за обещание внести одного военнообязанного в систему «Шлях» для выезда в Польшу.
17 апреля 2024 года: на ул. Пасечной, 64 он получил еще10 000 долларов США (почти 396 тыс. грн) якобы за переправку через границу еще двух мужчин. Сразу после передачи поддельных купюр его задержали оперативники.
Версия обвиняемого: как он хотел взыскать старый долг
Сначала мужчине инкриминировали незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Однако в суде он пояснил, что никакого канала побега не существовало.
По словам бывшего заместителя директора ЛКП, ещё в 2021–2022 годах он без расписки одолжил своему соседу 20 тысяч долларов США. После начала полномасштабной войны должник вернул лишь одну тысячу, а остальную сумму постоянно откладывал. Когда же в конце 2023 года сосед сам обратился с просьбой помочь его знакомым выехать за границу, бывший чиновник решил воспользоваться ситуацией:
он придумал историю о возможности оформления через «Шлях», хотя доступа к системе у него не было и он не договаривался ни с какими пограничниками или должностными лицами;
все разговоры сводились лишь к общим обещаниям, чтобы заставить соседа отдать деньги в счет старого долга.
Переквалификация дела и приговор суда
Суд проанализировал материалы негласных следственных действий (прослушивание и видеофиксация) и подтвердил: несмотря на длительную слежку со стороны СБУ, никаких контактов с третьими лицами или реальных планов переправки мужчин за границу у обвиняемого не было. Его умысел был направлен исключительно на завладение деньгами путем обмана.
Руководствуясь правовой позицией Верховного Суда, судья переквалифицировал действия обвиняемого с организации незаконной переправки намошенничество в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Согласно приговору от 9 ноября 2026 года:
Мужчина признан виновным в мошенничестве и приговорен к 5 годам лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года (суд учел искреннее раскаяние, отсутствие судимостей и наличие малолетнего ребенка на иждивении).
Меру пресечения в виде залога в размере 242 240 грн оставлено в силе до вступления приговора в законную силу.