Мужчина обещал помочь с пересечением границы / © ТСН

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Лычаковский районный суд Львова вынес приговор бывшему заместителю директора ЛКП «Львовспецкоммунтранс», которого задержали во время передачи 10 тысяч долларов за якобы переправку уклонистов за границу. Однако в суде дело приняло неожиданный оборот: оказалось, что у мужчины не было никаких связей на границе, а он лишь выдумывал истории, чтобы «вытянуть из своего знакомого старый долг в 19 тысяч долларов».

Об этом говорится в материалах суда.

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18 тысяч долларов на улице Пасечной и задержание СБУ

Как установил суд, в январе и апреле 2024 года обвиняемый дважды получал деньги от своего соседа, который на тот момент уже находился под контролем правоохранительных органов:

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12 января 2024 года: возле дома по ул. Пасечной, 62А в Львовеянин получил 8 000 долларов США (более 303 тыс. грн) за обещание внести одного военнообязанного в систему «Шлях» для выезда в Польшу.

17 апреля 2024 года: на ул. Пасечной, 64 он получил еще10 000 долларов США (почти 396 тыс. грн) якобы за переправку через границу еще двух мужчин. Сразу после передачи поддельных купюр его задержали оперативники.

Версия обвиняемого: как он хотел взыскать старый долг

Сначала мужчине инкриминировали незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Однако в суде он пояснил, что никакого канала побега не существовало.

По словам бывшего заместителя директора ЛКП, ещё в 2021–2022 годах он без расписки одолжил своему соседу 20 тысяч долларов США. После начала полномасштабной войны должник вернул лишь одну тысячу, а остальную сумму постоянно откладывал. Когда же в конце 2023 года сосед сам обратился с просьбой помочь его знакомым выехать за границу, бывший чиновник решил воспользоваться ситуацией:

он придумал историю о возможности оформления через «Шлях», хотя доступа к системе у него не было и он не договаривался ни с какими пограничниками или должностными лицами;

все разговоры сводились лишь к общим обещаниям, чтобы заставить соседа отдать деньги в счет старого долга.

Переквалификация дела и приговор суда

Суд проанализировал материалы негласных следственных действий (прослушивание и видеофиксация) и подтвердил: несмотря на длительную слежку со стороны СБУ, никаких контактов с третьими лицами или реальных планов переправки мужчин за границу у обвиняемого не было. Его умысел был направлен исключительно на завладение деньгами путем обмана.

Руководствуясь правовой позицией Верховного Суда, судья переквалифицировал действия обвиняемого с организации незаконной переправки намошенничество в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

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Согласно приговору от 9 ноября 2026 года:

Мужчина признан виновным в мошенничестве и приговорен к 5 годам лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года (суд учел искреннее раскаяние, отсутствие судимостей и наличие малолетнего ребенка на иждивении). Меру пресечения в виде залога в размере 242 240 грн оставлено в силе до вступления приговора в законную силу.

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